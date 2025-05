Tudor apparecchia la Champions a Conte: il traghettatore ha salvato la Juventus dal disastro Thiago-Giuntoli

Signore e signori, il traghettamento è riuscito. Così Igor Tudor dirà questa sera negli spogliatoi ai dirigenti della Juventus che si sono aggrappati a lui dopo il disastro di Thiago Motta (scelto e fortemente voluto da Giuntoli, mai dimenticarlo). E il traghettamento non poteva che concludersi a Venezia dove la Juventus ha conquistato i tre punti decisivi per l’approdo alla prossima Champions League. Ma in panchina con i bianconeri non ci sarà il croato. Bensì Antonio Conte fresco di scudetto vinto a Napoli e che proprio in queste ore sta consumando il proprio divorzio da Aurelio De Laurentiis.

La Juventus ha sofferto ma alla fine ha vinto 3-2 a Venezia. È andata sotto dopo due minuti con un tiro sbilenco di ginocchio di Fila. Ha recuperato e rimontato nel primo tempo con Yildiz e Kolo Muani. Nella ripresa ha subito il 2-2 di Haps e poi ci ha pensato Conceiçao a conquistare il rigore del 3-2 complice una ginocchiata da polli di Nicolussi Caviglia l’uomo che lo scorso anno Allegri schierò titolare nella vittoriosa finale di Coppa Italia contro l’Atalanta di Gasperini. Sul dischetto è andato Locatelli che ha tremato il giusto e ha segnato.

Solo la vittoria bianconera ha impedito che in Champions andasse la Roma del fuoriclasse Claudio Ranieri che ha preso i giallorossi sul ciglio della Serie B e li ha condotti per mano fino al quinto posto e a un punto dalla Champions. Altro che nuovi allenatori imbevuti di tattica.

La clamorosa notizia della serata è la Lazio fuori dall’Europa. Perde in casa col Lecce, si fa superare in classifica dalla Fiorentina. In Serie B sono finiti Monza, Venezia e Empoli.