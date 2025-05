L’Inter B funziona, vince in scioltezza a Torino (0-2) e raggiunge il Napoli

Gol di Zalewski e Asllani su rigore. La squadra di Inzaghi si riporta in parità. Il Toro fa davvero poco

L’Inter B funziona, vince in scioltezza a Torino e raggiunge il Napoli

L’Inter ovviamente vince in scioltezza a Torino. Partita quasi senza storia. Due reti, una per tempo. La prima di Zalewski, la seconda di Asllani su rigore. Il Toro ha fatto pochino. Un’occasione per Che Adams nel primo tempo: grande parata di Martinez. E un tiro nella ripresa che su deviazione ha sfiorato il palo.

L’Inter è stata schierata da Inzaghi con la formazione B che, dopo aver battuto il Verona, ha superato anche il Torino. L’Inter ha raggiunto il Napoli a 77 punti. Gli azzurri ovviamente devono ancora giocare e devono vincere per riportarsi a più tre a due giornate dalla fine.

Il campionato è ancora lungo.

La cronaca del primo tempo più il secondo gol dell’Inter

Dopo l’1-0 tanti minuti di gestione e qualche momento in cui il Torino ha preso il sopravvento (soprattutto verso la fine del primo tempo: paratona di Martinez su colpo di testa di Che Adams). Inzaghi aveva scelto per il cambio di addirittura 9 uomini su 11 rispetto ai titolari, inserendo addirittura Martinez che poi ha salvato il risultato all’ultimo secondo della prima frazione. L’arbitro La Penna ha sospeso la partita per una pioggia fortissima e improvvisa verso il 43esimo, quando il pallone non rotolava più e neanche rimbalzava. A un certo punto l’arbitro ha richiamato i due capitani e ha chiesto, dopo una breve sospensione, se entrambe le parti fossero d’accordo a completare il primo tempo (che si è concluso con addirittura 6 minuti di recupero). A inizio ripresa il rigore del 2-0 realizzato da Asllani.

