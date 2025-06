La Samp stava vincendo 2-0 anche a Salerno. Polizia in tenuta antisommossa. Sconfitta a tavolino. Tifosi infuriati anche sui social per il ripescaggio della Samp che era retrocessa

La Salernitana va in Serie C, i tifosi danno prova di civiltà: petardi, sedie in campo. Partita sospesa

Prova di civiltà della tifoseria della Salernitana che dà spettacolo sugli spalti di fronte alla deriva della propria squadra del cuore che viene presa a pallate dalla Sampdoria. I doriani (ripescati dopo la penalizzazione del Brescia) riescono così a evitare di passare alla storia come la squadra che retrocede due volte. Vincono a Salerno due a zero. Ma i salernitani non reggono, non ce la fanno a resistere fino al fischio finale e si distinguono per la propria civiltà. Sul risultato di 0-2, la gara viene prima interrotta due volte per lancio di fumogeni, poi in campo comincia a piovere di tutto: oggetti, seggiolini. Si rende necessario l’intervento della polizia in tenuta antisommossa. La partita viene sospesa e le squadre tornano nello spogliatoio.

Ci riprovano ma il civilissimo pubblico di Salerno ci tiene a non far giocare la partita. A questo punto la decisione ufficiale è di non far terminare il match.

Scrive la Gazzetta:

Ha del surreale quello che sta accadendo all’Arechi. La partita è ripresa ma per un minuto scarso. L’arbitro ha richiamato a sé i giocatori e sembra proprio che non ci siano le condizioni per finire questa partita. La contestazione è ripartita, Doveri insieme alle squadre e alle panchine riflette e aspetta ulteriori indicazioni dalle forze dell’ordine, dai rappresentanti di Lega e i vertici federali, in merito alla sicurezza di poter proseguire la partita garantendo l’incolumità dei protagonisti in campo.

La Sampa aveva già vinto la gara dell’andata per 2-o. Si è ripetuta questa sera con Coda e Sibilli. Se non accadrà qualcosa di extracalcistico, la Salernitana ripartirà dalla Serie C. I soriani invece restano in Serie B e devono ringraziare il Brescia di Cellino.

Sui social, tifosi granata infuriati contro la Federcalcio per il salvataggio della Sampdoria. Anche la politica, con De Luca, protestò. Invano.