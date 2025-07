All’Inter c’è un nell’ambientino. Perdono col Fluminense, Lautaro spara a zero e Marotta: «ce l’ha con Calhanoglu»

E poi se la prendono con Inzaghi che ha scelto di andar via. Evidentemente Simone sapeva benissimo che l’Inter era ed è una polveriera. E lo ha confermato nella serata di lunedì. Innanzitutto i nerazzurri sono stati battuto 2-0 dai brasiliani del Fluminense, squadra di Thiago Silva. Un gol in apertura di partita e un altro nel recupero. In mezzo, pressione dell’Inter che però non ha prodotto nulla. Palo interno di Lautaro che a fine match si è scagliato contro un non meglio identificato obiettivo.

«Il messaggio è chiaro. Chi vuole restare resti con noi all’Inter, chi non vuole restare vada via! Non è un messaggio contro nessuno, ma un messaggio generale. In questa stagione siamo rimasti a zero titoli e abbiamo bisogno di lottare per obiettivi importanti. Negli ultimi cinque anni abbiamo portato trofei all’Inter e per tornare a farlo dobbiamo essere un gruppo come siamo stati l’anno della seconda stella. Dobbiamo ripartire da lì».

Già a Como Lautaro si era sentito piccolo piccolo.

Marotta chiarisce il pensiero di Lautaro, Chvu sembra fuori contesto all’Inter

Con chi ce l’aveva Lautaro Martinez? Tutti hanno pensato a Calhanoglu (che peraltro a questo Mondiale per club non ha giocato nemmeno un minuto). Ci ha pensato Marotta a fugare anche gli ultimi dubbi:

«Io dico che l’intervento di Lautaro, fatto a caldo, è molto emozionante e significativo, lui è il capitano e vuole senso di appartenenza, ma io l’ho sempre ribadito: quando un giocatore dirà di voler andare via la porta è spalancata. Non l’ha detto lui, ma lo dico io: il discorso è riferito a Calhanoglu, ma non dobbiamo buttare la croce su Calhanoglu, parleremo con lui. Lo faremo nelle prossime settimane. Per adesso non ci sono i presupposti per separare le nostre strade, se ci saranno lo faremo con molta tranquillità».

Mentre Chivu a fare il pompiere e quindi in questa Inter sembra un pesce fuor d’acqua.