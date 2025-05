Italiano non si smentisce, il Bologna sullo 0-1 prende un gol modello Barcellona. Poi il Milan dilaga (3-1)

Ennesima rimonta della squadra di Conceiçao che rientra in zona Champions. Per il Bologna brutta battuta d’arresto. Mercoledì la finale di Coppa Italia

Italiano non si smentisce, il Bologna sullo 0-1 prende un gol alla Barcellona. Poi il Milan dilaga (3-1)vince

Chi nasce tondo, non muore quadrato. Hai voglia a fare complimenti a Italiano per il suo Bologna, la verità è che più complimenti riceve e più giocherà come ha sempre fatto. Anche se noi gli saremo sempre grati per la vittoria 1-0 contro l’Inter. Fatto sta che stasera il suo Bologna mentre sta vincendo 1-0 (rete del solito Orsolini) a San Siro contro il Milan, subisce un gol che forse solo il Barcellona di Flick potrebbe prendere. Si fa cogliere a difesa scoperta, in inferiorità numerica, su una banale e prevedibile azione a metà campo. Il Milan così va in rete con Giménez e poi va persino in vantaggio con Pulisic. Nel finale, il terzo gol con la doppietta del messicano Gimenez. A questo punto la squadra di Conceiçao torna quasi in corsa persino per la Champions. Per il Bologna brutta battuta d’arresto. Ci sono da giocare Lazio-Juventus (domani) e Atalanta-Roma.

Mercoledì a Roma la finale di Coppa Italia tra Bologna e Milan

La classifica:

Napoli 77

Inter 74

Atalanta 68

Juventus 63

Roma 63

Lazio 63

Bologna 62

Milan 60

Fiorentina 59

