Verratti investe nel suo Pescara, acquisirà il 40% delle quote del club

Marco Verratti si prepara a dedicarsi alla carriera manageriale in un club? Secondo La Gazzetta dello Sport, è uno scenario quasi certo più che probabile. Ne parla l’edizione online del noto giornale, che vorrebbe l’ex Paris Saint-Germain pronto ad investire nel “suo” Pescara, la squadra che lo ha lanciato tra i grandi quando era ancora un ragazzino.

Leggi anche: L’ex agente di Verratti: «De Laurentiis mette dei tetti per l’ingaggio, il club fa di tutto per non farsi ricattare»

Verratti investe nel “suo” Pescara, l’indiscrezione della Gazzetta

“Quasi sicuramente a fine stagione lascerà il Qatar e l’Al Arabi per tornare a giocare in Europa. Un modo per sentirsi più vicino a casa. E forse anche per seguire il suo Pescara”, esordisce Gazzetta. “Suo, in tutti i sensi. Marco Verratti infatti ha deciso di acquistare il 40% delle quote del club (valore di 1,5 milioni) che lo ha svezzato e lanciato nel gotha del calcio, dopo le giovanili e una sola, trionfale, stagione in serie B nel 2011-12, con Zeman”, aggiunge.

L’affare non è ancora ufficiale, ma secondo i colleghi della Rosa è solo “questione di tempo: l’operazione è in fase avanzata e c’è già un preliminare firmato con il presidente Daniele Sebastiani. Tra un mese le firme davanti al notaio”.