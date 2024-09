Il Mondiale per club è già un flop. Non lo vuole nessuna tv: bandi scaduti, offerte zero

Infantino è disperato e ha cominciato la questua con una riunione la scorsa settimana con i dirigenti di 50 importanti broadcaster. Per ora nessuna offerta. Mancano solo 9 mesi

Per ora il Mondiale per club incombente (mancano solo nove mesi!) è una creatura che ha preso forma solo nella testa di Infantino. Il torneo a 32 squadre in programma nell’estate del 2025 negli Stati Uniti per ora è senza tv. Ovvero gli mancano proprio le fondamenta economiche.

Calcio è Finanza ricorda che oggi alle 11 sono formalmente scaduti i termini del bando per la presentazione delle offerte per i diritti in Europa e nell’Africa subsahariana, per le edizioni dal 2025 al 2029.

“La Fifa – scrive Calcio e Finanza – si trova ancora in alto mare per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti. La scorsa settimana, il presidente Gianni Infantino ha convocato una riunione d’urgenza con i dirigenti di 50 importanti broadcaster, per convincerli a puntare sul nuovo progetto della Federcalcio mondiale”.

“Solamente pochi mesi fa, indiscrezioni sottolineavano la possibilità per ogni club di incassare un minimo di 50 milioni di dollari garantiti per la partecipazione al torneo. Una cifra che appare inverosimile allo stato attuale. Anche le discussioni sull’accordo con Apple – che sembrava disposta a garantire circa 1 miliardo di dollari per i diritti dell’edizione a livello globale – si sono fermate e ora la Fifa cerca partner affidabili in ogni territorio”. Insomma, Infantino è alla questua.

Peraltro non sono ancora noti nemmeno i dettagli della nuova competizione. La Fifa ha svelato finora solo “la brand identity” del torneo, ma non si sa ancora quando si terrà il sorteggio della fase a gironi, sul format e sui premi. Questi ultimi si basano sui ricavi della vendita dei diritti tv. Che per ora stanno a zero.

ilnapolista © riproduzione riservata