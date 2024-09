Il Manchester City sta aiutando la Fifa per vendere i diritti tv del Mondiale per club (Telegraph)

L’ad del City Soriano ha avuto dei colloqui con la Fifa. Il City sostiene il torneo ed è felice di contribuirne alla promozione

Chi trasmetterà il nuovo Mondiale per club? È ancora un mistero (come tante altre cose che riguardano la nuova competizione).

Intanto il Telegraph scrive che il City, che rischia pure di non giocarlo, si starebbe adoperando con la Fifa per vendere i diritti tv del torneo.

Scrive il Telegraph:

“Il Manchester City sta lavorando a stretto contatto con la Fifa per vendere il Mondiale per club alle emittenti, nonostante la possibilità di essere escluso dalla competizione della prossima estate per aver violato le regole finanziarie della Premier League.

Il Telegraph Sport ha appreso che l’amministratore delegato del City, Ferran Soriano, ha avuto colloqui con la Fifa su come il club possa contribuire alla promozione del torneo e ha parlato con entusiasmo del Mondiale per club in una videoconferenza tenuta venerdì dal presidente Gianni Infantino per vendere il concept alle società televisive.

Soriano è stato il primo rappresentante del club a parlare dopo Infantino e Nasser Al-Khelaïfi, che si è presentato in qualità di presidente dell’Associazione europea dei club. Lo spagnolo avrebbe detto alla riunione dei dirigenti dei media che il City sostiene pienamente il Mondiale per club ed è felice di contribuire alla sua promozione“.

Tutti contro il Mondiale per Club ma alla fine i calciatori giocheranno l’1,4% di partite in più (Marca)

Giocatori e allenatori hanno alzato la voce contro il calendario. A breve dovrebbe anche iniziare il Mondiale per Club, competizione che andrebbe ad intasare ulteriormente il calendario. Più partite, più competizioni, più rischi per i giocatori. Ma quanto questo è vero? Se lo è chiesto il Cies Football Observatory che ha pubblicato una proiezione fino al 2028. Lo studio è stato ripreso da Marca.

Lo studio ha l’obiettivo di quantificare quanto i calciatori saranno maggiormente impegnati. “Le Leghe nazionali (Serie A, Premier League, Liga, etc) hanno il peso maggiore nell’organizzazione del calcio mondiale maschile. Tra il 2012 e il 2024 hanno rappresentato l’82,2% del totale delle partite giocate dai calciatori nei 40 campionati presi in esame. Il secondo organizzatore è la federazione nazionale (Figc, Fa, Rfef, etc), queste hanno totalizzato il 10,2% delle partite, mentre le Confederazioni sono al terzo posto con il 6,7% , davanti alla Fifa con lo 0,9%“.

ilnapolista © riproduzione riservata