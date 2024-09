Gilmour più Lobotka, col Palermo Conte vara il Napoli col doppio play (Corsport)

Al Brighton quasi ogni pallone passava attraverso i suoi piedi e sempre con grande precisione. Il Napoli lo ha pagato 14 milioni

Gilmour più Lobotka, Conte vara il Napoli col doppio play (Corsport)

Scrive Fabio Mandarini per il Corriere dello Sport:

Doppio play, doppio regista.

Lo scozzese non al posto del collega, uno di quelli che finora ci hanno dentro con il club e con la Slovacchia, ma l’uno al fianco dell’altro. Napoli con i due pensatori, due scuole di pensiero e quattro piedi suonatori di calcio intelligente e tosto, geometrie e interdizione.

Chi è Gilmour

Scuola Rangers e poi Chelsea, dove da alfiere delle giovanili ammirava il Conte manager dei grandi Blues campioni d’Inghilterra, nella stagione precedente s’è affermato a Brighton con De Zerbi, da riferimento centrale del suo calcio pieno di possesso, nella coppia di mediana con Gross. Numeri importanti per Gilmour, coinvolto pressoché sistematicamente nella costruzione delle azioni. Quasi ogni pallone passava attraverso i suoi piedi e sempre con grande precisione. Passaggi progressivi o in verticale. Di quel Brighton non era l’uomo che generalmente accompagnava l’azione fino all’area avversaria, un po’ come fa Lobo quando c’è Anguissa con lui, e così se domani Conte confermerà l’idea del doppio play sarà curioso valutare in che modo andranno distribuiti i compiti.

Di Billy, acquistato per 14 milioni più bonus, si dice un gran bene anche dopo le prime settimane all’opera a Castel Volturno. Finora ha giocato pochissimo e sempre saltando in corsa sulla partita: 19 minuti esclusi i recuperi, 16 a Cagliari all’esordio assoluto e poi 3 con la Juve.

