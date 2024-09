Genoa-Sampdoria, bollettino di guerra: 38 feriti, 3 arresti. Coinvolti anche gli ultras del Marsiglia (Gazzetta)

Ventisei feriti tra le forze dell’ordine. Gli scontri sono andati avanti fino alle due di notte, erano cominciati nel pomeriggio

Genoa-Sampdoria, bollettino da brividi: 38 feriti, 3 arresti. Coinvolti persino gli Ultras del Marsiglia (Gazzetta)

Non sono bastati gli scontri di ieri pomeriggio in avvicinamento alla gara. Dopo la vittoria dei blucerchiati su rigore (durante i tempi regolamentari i gol di Pinamonti e Borini ndr), l’abbrutimento umano è continuato fino alle 2 di notte con cassonetti rovesciati, agguati e piccoli incendi, mettendo in subbuglio una bellissima città. Un’altra figura oscena a livello internazionale. Agli scontri hanno partecipato più persone di quante vadano alle urne o ai referendum in tempi di voto. Almeno cinquecento. La polizia ha usato idranti per disperdere i violenti. Ma perché non protestiamo in Italia per cose più utili?

Genoa-Sampdoria, tensioni anche dopo il derby

Questo quanto riportato da Gazzetta:

«Trentotto feriti, fra ultras (dodici persone) e forze dell’ordine (ventisei agenti, di cui quindici poliziotti e undici carabinieri), tutti medicati e refertati fra ieri notte e stamattina, negli ospedali Galliera e San Martino di Genova. E ci sono i primi arresti: un tifoso della Sampdoria e due ultras del Marsiglia (tifoseria legata a quella genoana), arrestati oggi, che facevano parte di un folto gruppo di ultras francesi giunti a Genova proprio per picchiarsi con i sampdoriani. Continua, intanto, l’analisi dei filmati, che potrebbero far scattare nuovi arresti nelle prossime ore.»

Genoa contro Sampdoria, ma non in campo: il racconto degli scontri

Come avevamo scritto ieri gli scontri si erano protratti dalle 14:15 (Il Secolo XIX):

«È già alle stelle la tensione per il derby Genoa e Sampdoria a poche ore dalla partita di Coppa Italia prevista questa sera, 25 settembre, alle 21 allo stadio Luigi Ferraris. Le immagini testimoniano i primi disordini che hanno indotto le forze dell’ordine a intervenire oltre che ha chiudere al traffico ponte Serra (teatro degli scontri) e la vicina via Moresco. Tensioni, nella mattinata, si erano registrate anche in piazza Alimonda (la piazza dove fu ucciso Carlo Giuliani al G8, ndr), dove ha sede lo storico club di via Armenia 5 rosso, mentre la polizia ha sequestrato nelle stesse ore caschi e bastoni ad alcuni supporter del Genoa in piazza Paolo da Novi.»

