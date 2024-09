Friedkin, l’interesse per l’acquisto dell’Everton non è sparito del tutto (Telegraph)

L’Everton, che è rimasto deluso quando i Friedkin si sono tirati fuori dai giochi, accoglierebbe positivamente il nuovo interesse

Non è definitivamente tramontata l’ipotesi che i Friedkin acquistino l’Everton.

Secondo quanto riportato dal Telegraph, Dan Friedkin sarebbe tentato di tornare in trattativa.

Il quotidiano inglese scrive:

“Friedkin ha interrotto un periodo di trattative in esclusiva durato un mese lo scorso luglio a causa delle preoccupazioni per il livello di indebitamento del club del Merseyside e per i vari intrecci legali associati all’offerta fallita dei 777 Partners, che erano in corsa per l’acquisto“.

Poi c’è stato il comunicato dell’Everton in cui si diceva che i proprietari della Roma non avrebbero acquistato il club,

“ma dietro le quinte di Goodison Park c’è stato ottimismo sul fatto che l’interesse di Friedkin si sia solo raffreddato e non sia scomparso del tutto e che potrebbe essere tentato di tornare al tavolo delle trattative. Al momento non è chiaro se Friedkin, 59 anni, stia tenendo d’occhio la situazione o se stia preparando un approccio formale.

L’Everton accoglierebbe con favore il rilancio di Friedkin

L’Everton non ha rilasciato commenti, ma è chiaro che accoglierebbe con favore il ritorno di Friedkin, visto che il club è rimasto profondamente deluso quando se n’è tirato fuori. Textor ha parlato pubblicamente della sua intenzione di vendere la sua quota di Selhurst Park e di concludere un affare con l’Everton a novembre, rendendo intrigante la tempistica del presunto ritorno di Friedkin, riportato per la prima volta da Bloomberg lunedì sera.

Textor ha affermato di essere impegnato in un periodo di discussioni esclusive con l’azionista di maggioranza dell’Everton Farhad Moshiri – un’ipotesi che il club non ha confermato. Il fatto che Friedkin abbia rinnovato i contatti con l’Everton comprometterebbe la recente dichiarazione pubblica di Textor.

Si ritiene che il proprietario della Roma abbia monitorato gli sviluppi della situazione durante l’estate, mentre la ricerca di un acquirente da parte di Moshiri si fa sempre più disperata. Il Friedkin Group ha già un interesse nell’Everton, perché durante le trattative per l’acquisizione ha pagato un prestito di 100 milioni di sterline alla Msp Sports Capital, che stava contribuendo a costruire il nuovo stadio da 500 milioni di sterline, che aprirà per la stagione 2025-26″.

