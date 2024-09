Djokovic: «Le Atp Finals non sono un mio obiettivo (per non è tra gli otto). Ho vinto tutto, qualcosa è cambiato

«Ho bisogno di riposare per iniziare a pensare a cosa voglio fare dopo. Per prolungare la carriera, ho bisogno di divertirmi»

«Le Finals di Torino non sono un mio obiettivo». Una frase come un fulmine a ciel sereno che un po’ conferma le sensazioni avute in questo periodo. La frase di Djokovic lascia poco spazio all’interpretazione. Il serbo pensa “già” al ritiro. Djokovic è il campione in carica delle Finals, nel 2023 aveva battuto in finale Jannik Sinner. Attualmente è fuori dai migliori otto della Race. Il distacco da Alex de Minaur, che per ora occupa l’ultima casella, è davvero minimo, ma non interessa più di tanto a Nole.

Le parole di Djokovic:

«Non inseguo le Atp Finals, non inseguo la classifica. Per quanto mi riguarda, ho chiuso con quei tornei per la mia carriera. Le mie priorità principali sono giocare per la mia nazionale e gli Slam. Ho vinto tutto, ho 37 anni, inevitabilmente qualcosa è cambiato. Di solito nella mia carriera programmavo tutto con sei mesi in anticipo, ma al giorno d’oggi non è più così, ora è più spontaneo. Ho bisogno di riposare fisicamente, emotivamente e mentalmente per iniziare a pensare a cosa voglio fare dopo, in che modo, quando e dove. Per prolungare la mia carriera, ho bisogno di divertirmi, ho bisogno di scegliere saggiamente i tornei a cui giocherò».

Djokovic ha confermato che giocherà l’Atp 1000 di Shangai, per “poi decidere con calma”. Nole ha conquistato il suo unico, vero, grande obiettivo stagionale, l’oro olimpico, unico titolo che gli mancava, e adesso sembra uno sportivo in pace con se stesso. Ha vinto tutto.

