Al canale tv Blic, Novak Djokovic ha parlato dei social network nei giovani d’oggi. Ha inoltre fatto riferimento ai figli, che vorrebbero, come i loro amici, navigare su internet con gli smartphone; lui e sua moglie Jelena, però, hanno deciso di differenziarsi dagli altri genitori.

Djokovic: «Ai miei figli niente smartphone, voglio che imparino a non seguire la massa»

Il tennista serbo ha spiegato:

«Oggi ci sono le sfide dei social network, disprezziamo i giovani e diciamo che sono incompetenti, che non sanno niente. È inevitabile, viviamo nell’era digitale. Sono genitore di due bambini piccoli e anch’io mi pongo gli stessi interrogativi».

I suoi figli, Stefan (10 anni) e Tara, (7 anni), non hanno lo smartphone:

«Mi dicono che a scuola tutti hanno lo smartphone tranne loro, si lamentano con me per questo. Io spiego loro invece che così ci differenziamo dagli altri, perché siamo testardi sia in senso positivo che in senso negativo. È importante che le persone acquisiscano un po’ più di consapevolezza su quello che accade intorno a noi, non è necessario seguire la massa. Voglio che i miei figli imparino a non seguire gli altri. Molte persone hanno problemi esistenziali e quando hai problemi del genere tutto il resto non è importante».

