Di Canio: «Lukaku a Cagliari prestazione da 3. È Conte che lo fa giocare, in Europa nessuno lo ha voluto»

Al Club di Sky: «Sono matti al Bayern Monaco che prendono Kane a 100 milioni anziché lui a zero? Quest’anno lui farà i suoi 16 o 18 gol»

Di Canio a Sky dice che Lukaku può giocare solo con Conte, nessuno lo vuole.

Paolo Di Canio mattatore al club di Sky. Ha detto che Lukaku può giocare solo con Conte, che nessun top club in Europa lo vuole ma che con Conte può giocare e quest’anno potrà anche segnare 16-18 gol.

Noi non possiamo fare a mano di riportare le sue dichiarazioni trascritte dalla strepitosa pagina Facebook “Ne parlamo ar Clab”, pagine che dovrebbe essere insignita di un premio speciale.

Ecco cosa riportano loro delle parole di Di Canio sul tema Lukaku:

“Io osservo, non guardo. Dico cose, non parlo. Lukaku: oggi a Cagliari fa assist e gol a porta vuota, quindi bene. Prestazione? Da 3, ma proprio perché io lo apprezzo e lo valuto più di voi”.

Di Canio su Lukaku: “È conte che lo fa rendere”

“È Conte che lo fa rendere. Negli ultimi tre o quattro anni non l’ha voluto nessuno. Allora vuol dire che sono matti il Bayern Monaco che prende Kane a 100 milioni anziché lui a zero o sono matti quelli delle altre squadre? Con Conte va benissimo. In questo campionato. L’anno scorso ha spostato zero alla Roma: erano arrivati sesti e sono arrivati sesti con lui e Dybala. Bisogna vedere cosa sposterà al Napoli, anche se spostare partendo da un decimo posto è facile. Lui farà i suoi 16 o 18 gol quest’anno e può essere una parte in questa causa anche perché ci si allena settimanalmente senza le coppe. Hai solo quell’obiettivo”

