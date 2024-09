De Rossi, i Friedkin e il loro braccio armato Souloukou hanno firmato la loro fine romanista (Repubblica)

A comandare davvero oggi nella Roma è la manager greca che Mourinho chiamava giraffa e non certo per farle un complimento

Facendo fuori De Rossi, i Friedkin e il braccio armato Souloukou hanno firmato la loro fine romanista (Repubblica)

Scrive Piero Torri sull’edizione romana di Repubblica:

Con questa clamorosa follia, i Friedkin e il loro braccio armato, la dottoressa Lina Souloukou, hanno firmato la loro fine romanista. Umiliando un figlio di Roma amato come pochi altri, destabilizzando ulteriormente il club e un ambiente che definire disorientato è un eufemismo, confermando i sussurri e grida che spuntarono nel momento dell’annuncio di De Rossi quando più di qualcuno disse che la scelta era stata fatta solo per ridimensionare la rabbia popolare per l’esonero di Mourinho, soprattutto quello del garage di Budapest.

I pessimi rapporti tra De Rossi e l’ad Souloukou

Si racconta che nella serata di lunedì, ci sia stata una esagitata riunione tra la proprietà, il Sedici, l’amministratrice delegata Lina Souloukou e il direttore sportivo Florent Ghisolfi. Riunione in cui il tecnico potrebbe aver ufficializzato i pessimi rapporti con l’ad (che non lo voleva), una sorta di io o lei. I Friedkin hanno scelto la greca (che a Trigoria è sopportata da pochissimi) che Mourinho aveva soprannominato la giraffa e certo non per farle un complimento. I Friedkin così avrebbero scelto la greca. Ma è un’ipotesi che cozza con l’imminente annuncio del nuovo tecnico perché vorrebbe dire che era stato già scelto. Il risultato è che la Roma è nel caos e nelle mani di una dirigenza che ormai sospettiamo non sappia che a calcio si gioca in undici.

Scrive sempre Repubblica ma con Matteo Pinci

Il proprietario americano Dan Friedkin ha abbandonato la casa dei Parioli e s’illude di gestire una società in cui a comandare davvero oggi è una manager greca che per anni ha amministrato l’Olympiacos per il controverso armatore Evangelos Marinakis.

