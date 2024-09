Domani sera Napoli-Palermo, Conte ne cambia dieci. Gioca Rafa Marin. Sugli esterni Neres e Ngonge; e poi Raspadori-Simeone

Coppa Italia, Conte vara il turn-over totale: solo Lobotka non riposa (Corsport)

Scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini a proposito di Napoli-Palermo di Coppa Italia in programma giovedì sera al Maradona:

Rispetto allo Stadium, dovrebbe confermare soltanto un uomo, a quanto pare Lobotka (favorito su Folorunsho). Poi, un girotondo: una decina di cambi tra esordi e rientri dal primo minuto, e un debutto assoluto.

Il deb si chiama Rafa Marin, il difensore di 22 anni scuola Real Madrid che il Napoli ha acquistato in estate tingendo d’azzurro la sua Casa Blanca: non ha mai collezionato un solo minuto, finora, né in Coppa né in campionato. Suerte. E ancora. In porta ci sarà Caprile, già dentro con la Juventus dopo l’infortunio di Meret, chiamato alla presenza numero uno da titolare con il Napoli, per altro al Maradona

Ci saranno Mazzocchi, Rafa con Juan Jesus e Spinazzola; a centrocampo toccherà a Gilmour con Lobotka; sugli esterni Neres e Ngonge; e poi Raspadori a sostegno di Simeone. A riposo Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera, Anguissa, McTominay, Kvara, Politano e Lukaku. Tutti pronti per il Monza.

Napoli-Palermo di Coppa Italia (giovedì ore 21): 42.300 biglietti venduti

Il Maradona sarà pieno anche giovedì sera per una gara di sedicesimi di finale di Coppa Italia. I prezzi erano bassissimi, come da tempo capita spesso al Napoli che è il club di prima fascia che pratica nettamente i prezzi più economici per i propri tifosi.

Questi i prezzi della vendita libera, ossia i prezzi più alti:

Curve inferiori: 10 euro

Curve superiori: 14 euro

Distinti inferiori: 20 euro

Distinti superiori: 25 euro

Distinti superiori Premium: 30 euro

Tribuna Nisida: 35 euro

Tribuna Posillipo: 40 euro

Tribuna Posillipo Premium: 50 euro

Ancora più basse le tariffe per gli abbonati e i titolari della fidelity card.

