La scelta di prendere Conte era un chiaro segnale di cambio di rotta della società, dopo gli errori della scorsa stagione.

Capello: «Conte ha ridato al gruppo leggerezza e voglia di lottare» (Gazzetta)

Scrive Fabio Capello sulla Gazzetta dello Sport in un articolo in cui inserisce gli azzurri nella lotta scudetto.

Il lavoro del tecnico si è già visto in queste prime 4 giornate. Perché dopo un avvio disastroso, la squadra ha avuto la forza di reagire e rialzarsi, segno che Conte ha il polso della situazione e ha ridato al gruppo leggerezza e voglia di lottare. Non era per nulla facile recuperare così velocemente.

Mi sembra che sia tornata la fiducia, come ai tempi di Spalletti, una cosa fondamentale se si vuole avere ambizioni. E anche i tifosi adesso mi sembrano euforici, hanno ritrovato il feeling con il gruppo dopo un’annata deludente.

La scelta di prendere Antonio Conte come allenatore era un chiaro segnale di cambio di rotta della società, dopo gli errori della scorsa stagione.

Capello e l’importanza di Lukaku: «marcarlo è un problema»

Intanto il Napoli si gode un Romelu Lukaku che è ancora in grado di fare la differenza. Lui è un fedelissimo di Conte, gioca con entusiasmo e ha ancora ampi margini di miglioramento. Perché l’attaccante belga è arrivato gli ultimi giorni di mercato e deve ancora rifinire la condizione. Ma pur non essendo al top riesce lo stesso a fare la differenza.

Lui non è certo un giocatore agile, soprattutto in momenti in cui non è fisicamente al 100%, ma con la forza e la potenza che possiede può sempre decidere una partita. Marcarlo, per un difensore, è un problema proprio perché con il suo strapotere fisico ti mette sempre in difficoltà

ilnapolista © riproduzione riservata