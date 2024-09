A Bologna è già Italiano Out: “Vattene, non meritavamo di passare da Motta a lui”

Pareggio 2-2 contro il Como, due punti conquistati in quattro partite. Italiano rischia il posto, allo stadio c’era l’ex Toro Juric a vedere il match.

Il Bologna ha ottenuto due punti nelle prime quattro partite di Serie A. Non è un inizio scoppiettante quello della squadra di Vincenzo Italiano, soprattutto dopo il buon campionato disputato lo scorso anno.

Al Bologna è già Italiano Out : “Vattene, non meritavamo di passare da Motta a lui”

Le polemiche su X non si placano dopo il 2-2 contro il Como.

@ASCIONEDOMENICO scrive : Se questo è il Bologna, meglio non partecipare in Champions League!

Dallo stadio, @giglinicolo commenta così la prestazione dei rossoblù: ITALIANO VATTENE

@Lucamont77 invece ironizza: Se qualche volta vinciamo non facciamo peccato, eh!

@Scomodino ricorda invece chi ha portato la qualificazione in Champions lo scorso anno: Passare da Motta, Calafiori e Zirkzee a Italiano, Casale e Dallinga .

Intanto, è stato inquadrato dalle telecamere Ivan Juric allo stadio. Potrebbe essere lui il successore dell’ex Fiorentina?

Il tecnico aveva perso 3-0 al Maradona contro il Napoli

Quanto conta il possesso palla nel calcio? Tanto, tantissimo, dicono. Si rifanno a Nils Liedholm che però era un filosofo del pallone. Mai si sarebbe sognato di dire ai calciatori come comportarsi dal primo all’ultimo minuto. Lui guardava all’uomo nella sua globalità. Se ne fregava del possesso palla. Certo con Falcao, Di Bartolomei, Ancelotti, Conti, Cerezo, era più facile avere il pallone tra i piedi. Ma se non hai quei piedi e quel cervello, puoi giocare anche lasciando il pallone agli altri. Non è ancora reato.

Il Bologna di Italiano ha avuto il suo bel 62% di possesso palla. Ma ha avuto una sola occasione da rete, ha tirato due volte nello specchio della porta.

