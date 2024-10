Rafa Marin, la telefonata tra Ancelotti e Conte: «Diventerà uno dei difensori più forti del mondo»

Marca: il tecnico del Real Madrid crede molto nel difensore, che continuerà a tenere d’occhio. Lo scorso anno il figlio Davide lo spinse a fare la gavetta per crescere.

Rafa Marin sta svolgendo le visite mediche con il Napoli. Il difensore del Real Madrid, che lo scorso anno era in prestito all’Alaves, sarà uno dei primi rinforzi di Antonio Conte per la prossima stagione.

C’è stata una telefonata tra Conte e Ancelotti per Rafa Marin

Secondo quanto riportato da Marca c’è stato un colloquio telefonico tra Ancelotti e il tecnico azzurro:

«La decisione è stata presa con i miei agenti e il club, ma Davide [Ancelotti] mi ha fatto capire che fare tanta gavetta è importante per crescere», confessò il giocatore dopo essere approdato in prestito all’Alaves. Carlo e Davide, infatti, vogliono continuare ad osservare la sua crescita. Durante la trattativa tra Napoli e Real, Antonio Conte e il tecnico dei blancos si sono sentiti riguardo Rafa Marin; le parole di Ancelotti lo hanno convinto che potesse essere l’uomo giusto destinato a diventare uno dei centrali difensivi più forti per i prossimi anni.

“Una vendita che si aggirerà intorno ai 12 milioni, con opzioni di riacquisto nel 2026 (25 milioni) e 35 milioni nel 2027. Inoltre, il Napoli ha tenuto un “asso” nella manica che gli permetterà di raddoppiare la cifra pagando 10 milioni in più nella prima stagione, in modo che le opzioni di riacquisto del Real Madrid siano di 50 e 70 milioni di euro. Un “affare storico” che potrebbe arrivare a 22 milioni di euro per un giocatore delle giovanili che non ha nemmeno debuttato con la prima squadra. Dalla squadra riserve ha conquistato 6 convocazioni: quattro in Liga, una in Champions League e una in Coppa; ma lascerà la casa dei Blancos con 0 minuti giocati“.

