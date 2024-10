Osimhen vuole l’Europa. Senza la sua uscita il Napoli non andrà su Lukaku (Sky)

«C’era solo un sondaggio dell’Arabia Saudita. Per Lukaku la richiesta del Chelsea è sempre oltre i 40 milioni di euro»

Il mercato del Napoli ha due nodi fondamentali da sciogliere: la questione centravanti e il rinnovo di Kvara.

Ne parla Monachino a Sky Sport:

«Il primo nodo è legato a Osimhen. Nelle ultime settimane abbiamo fatto il nome di Lukaku perché quando si parla di Conte si parla in automatico di lui. Lo stesso belga ha detto che Conte è il migliore allenatore che ha avuto, ma senza l’uscita di Osimhen il Napoli non andrà su Lukaku. La clausola è da 130 milioni, comunque sia il Napoli sotto le tre cifre non scende. Il calciatore naturalmente vuole restare in Europa, c’era solo un sondaggio dell’Arabia Saudita. Per Lukaku la richiesta del Chelsea è sempre oltre i 40 milioni di euro. Su Lukaku c’è anche l’interesse del Milan».

Nei prossimi giorni ancora lavoro per il rinnovo di Kvara

«Tiene sempre banco la questione legata al rinnovo di Kvara. Il Napoli più volte ha parlato con l’agente, le parti si riaggiorneranno nei prossimi giorni. Sappiamo che c’è stata un’offerta del Psg e che per il Napoli lui è incedibile. L’entourage del giocatore e il giocatore stesso vogliono rinnovare, ma vogliono anche un ritocco sull’ingaggio del giocatore stesso».

Il Chelsea non ha rinunciato a Victor Osimhen. Lo scrive su X Rudy Galletti.

“Il Chelsea non ha rinunciato all’idea di provare a prendere Victor Osimhen. Se il prezzo dell’attaccante nigeriano scende e se il Napoli accetta giocatori nell’affare, il Chelsea può essere considerata tra le società in corsa“.

Secondo quanto riferito dal giornalista esperto di calcio mercato, il Chelsea è disposto a offrire due giocatori pur di ingaggiare Victor Osimhen e ad abbassare così il suo prezzo complessivo. Uno di questi potrebbe essere Romelu Lukaku, attaccante voluto da Antonio Conte e sondato dal Napoli. Chalobah e Casadei potrebbero essere gli altri nomi che il Chelsea è disposto a mettere sul piatto. Al momento però non ci sono contatti tra i due club. Si tratta solo di informazioni scambiate tra intermediari.

ilnapolista © riproduzione riservata