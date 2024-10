Il Chelsea non ha rinunciato all’idea di prendere Osimhen

Il Chelsea non ha rinunciato a Victor Osimhen. Lo scrive su X Rudy Galletti.

“Il Chelsea non ha rinunciato all’idea di provare a prendere Victor Osimhen. Se il prezzo dell’attaccante nigeriano scende e se il Napoli accetta giocatori nell’affare, il Chelsea può essere considerata tra le società in corsa“.

🚨💭 #Chelsea haven’t given up on the idea of trying for Victor #Osimhen.

📉 If the price of the 🇳🇬 striker drops and if #Napoli accept players in the deal, #CFC can be considered among the clubs in the race. 🐓⚽ #Transfers pic.twitter.com/k166JJa8yd

