Kim non ha intenzione di lasciare il Bayern Monaco (Sky Sport De)

Il giornalista Florian Plettenberg su X: “Il 27enne non ha ancora intenzione di lasciare il Bayern, vuole restare. Contratto valido fino al 2028”

Sky Sport De definisce infondate le voci su un possibile passaggio di Kim dal Bayern Monaco all’Inter.

Il giornalista Florian Plettenberg scrive su X:

Voci su Inter e Min-jae Kim non sono vere: confermato!

… e il 27enne non ha ancora intenzione di lasciare l’Fc Bayern e vuole restare. Contratto valido fino al 2028.

La Gazzetta oggi ha scritto di prestito per Kim

L’Inter continua a puntare forte sull’ex stella del Napoli dello scudetto Kim Min-jae. I nerazzurri sono forti di aver già incassato il sì del calciatore che in Germania non ha trovato il posto che sperava e invece potrebbe essere una pedina fondamentale nell’Inter di Inzaghi. Il tutto però è condizionato alla partenza di De Vrij per l’Arabia

“al Bayern è arrivato da stella – i tedeschi un anno fa hanno pagato i 50 milioni di clausola per strapparlo al Napoli – ma si è ritrovato presto chiuso dalla concorrenza e dalle scelte di Tuchel. Il Bayern nel frattempo ha cambiato allenatore scegliendo Kompany, ma per il gigante coreano nella sostanza cambia poco: a Monaco i difensori centrali abbondano e il mercato aggiunge nuove pedine come Ito, appena ingaggiato dallo Stoccarda, e Tah, pilastro del Leverkusen campione di Germania in procinto di trasferirsi in Baviera. L’Inter bistellata allora può diventare per Kim il progetto ideale per rilanciarsi: l’ex Napoli tornerebbe a frequentare un campionato nel quale si è imposto al primo colpo e si incastrerebbe in un ingranaggio che funziona alla perfezione come la difesa di Inzaghi. Senza problemi di spazio”.

