Kim in prestito all’Inter per un anno se parte De Vrij (Gazzetta)

L’ex difensore del Napoli potrebbe rilanciarsi all’Inter considerando i numerosi impegni di questa stagione, ma bisogna attendere

L’Inter continua a puntare forte sull’ex stella del Napoli dello scudetto Kim Min-jae. I nerazzurri sono forti di aver già incassato il sì del calciatore che in Germania non ha trovato il posto che sperava e invece potrebbe essere una pedina fondamentale nell’Inter di Inzaghi. Il tutto però è condizionato alla partenza di De Vrij per l’Arabia

“al Bayern è arrivato da stella – i tedeschi un anno fa hanno pagato i 50 milioni di clausola per strapparlo al Napoli – ma si è ritrovato presto chiuso dalla concorrenza e dalle scelte di Tuchel. Il Bayern nel frattempo ha cambiato allenatore scegliendo Kompany, ma per il gigante coreano nella sostanza cambia poco: a Monaco i difensori centrali abbondano e il mercato aggiunge nuove pedine come Ito, appena ingaggiato dallo Stoccarda, e Tah, pilastro del Leverkusen campione di Germania in procinto di trasferirsi in Baviera. L’Inter bistellata allora può diventare per Kim il progetto ideale per rilanciarsi: l’ex Napoli tornerebbe a frequentare un campionato nel quale si è imposto al primo colpo e si incastrerebbe in un ingranaggio che funziona alla perfezione come la difesa di Inzaghi. Senza problemi di spazio”.

La questione è duplice, in primo luogo c’è da discutere sull’ingaggio che al Bayern è di 7 milioni. Poi la questione cessione, nessuno dei due club, Inter. e Bayern punta alla cessione a titolo definitivo, si tratta quindi per un prestito.

“l’Inter si assicurerebbe le prestazioni di Kim in una stagione fitta di impegni, il Bayern manterrebbe il controllo sul giocatore. Si ragiona su un’operazione simile a quella messa in piedi per riportare Lukaku a San Siro due anni fa: prestito oneroso per un anno, con un gentlemen’s agreement tra i due club per riparlarne a fine stagione. Altra opzione: prestito oneroso con diritto di riscatto, ma dipende dal Bayern.

Asse Milano-Monaco In entrambi i casi, comunque, gli ottimi rapporti tra i club possono aiutare a trovare l’intesa giusta. Inter e Bayern infatti fanno affari da anni: Perisic ha vinto una Champions coi tedeschi in prestito dall’Inter, Sommer e Pavard hanno festeggiato lo scudetto alla prima stagione in nerazzurro, freschi di cessione dal Bayern. Anche la vicenda Calhanoglu, rientrata prima che cominciasse, aiuta: il clima sull’asse MilanoMonaco era e rimane sereno”.

