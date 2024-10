Immobile può lasciare la Lazio per 8-10 milioni, Besiktas interessato (Pedullà)

I biancocelesti chiedevano 15-18 milioni, ma il club turco è fermo a massimo 10. Sky aggiunge: al giocatore è stato offerto un biennale.

Ciro Immobile sembra vicino a lasciare la Lazio per trasferirsi in Turchia, al Besiktas.

Immobile vicino alla cessione al Besiktas, disposto a offrire fino a 10 milioni

Secondo quanto riportato dal giornalista Alfredo Pedullà sul suo sito:

Ciro Immobile può davvero lasciare la Lazio. Nei dialoghi di stamattina il club era partito da 15-18 milioni, il Besiktas si era mostrato disponibile a salire fino a 8-10 milioni. Ma è molto probabile che si scenda ancora, a maggior ragione se Immobile spingerà per lasciare il club. Dopo un ulteriore call il cartellino potrebbe attestarsi sotto i 10 milioni, magari con bonus che consentano di trovare la quadratura definitiva. Una cosa è sicura: in queste ore, almeno in queste ore, la Lazio non vuole liberare il giocatore gratuitamente.

Sky Sport aggiunge che al giocatore è stato offerto un biennale.

Con il club di cui è capitano ha realizzato 207 gol in 340 partite. Quest’anno solo 11 le reti segnate in 43 presenze, soffrendo spesso il dualismo con l’argentino Castellanos, prelevato dal Girona proprio per cercare un’alternativa al 34enne di Torre Annunziata.

La Gazzetta ad aprile sul capitano della Lazio

Gazzetta dello Sport aveva elencato i calciatori biancocelesti scontenti e che potrebbero lasciare il club quest’estate; tra questi, c’era anche Immobile:

“È, forse, il caso meno spinoso. Nel senso che lui e la società prenderanno una decisione di comune accordo. L’attaccante ha ribadito di essere pronto a farsi da parte se dovesse rendersi conto di non essere più utile alla Lazio. Facile che vada all’estero“.

ilnapolista © riproduzione riservata