Lazio, quello di Luis Alberto è solo il primo mal di pancia. Ci sono pure Romagnoli, Zaccagni, Immobile

Lo scrive la Gazzetta che aggiunge: c’è il caso Guendouzi che non va d’accordo con Tudor e i quasi svincolati Kamada e Felipe Anderson

Alla Lazio Luis Alberto non è l’unico che vuole andare via. Lo scrive la Gazzetta dello sport che fa l’elenco dei “malpancisti”. Oltre allo spagnolo ci sono Romagnoli, Zaccagni, Immobile e Guendouzi. A loro si aggiungono Felipe Anderson, promesso sposo della Juve, e Kamada. Lotito deve fari conti anche con loro.

“Se per Luis Alberto pesano le accuse (che ritiene infondate) di essere uno dei «mandanti» della crisi che ha portato alle dimissioni di Sarri (unitamente al timore di non essere più un punto fermo con Tudor), per gli altri i discorsi sono diversi. Prendiamo Romagnoli. Gli era stato promesso un anno fa un adeguamento economico al contratto che non è mai arrivato“.

I calciatori della Lazio scappano da Lotito

Come Romagnoli c’è anche Zaccagni. Lotito ha promesso un adeguamento di contratto mai realmente avvenuto:

“Anche a Zaccagni la scorsa estate era stato promesso un rinnovo con adeguamento. È rimasto lettera morta. A un anno dalla scadenza e senza la prospettiva di un prolungamento, tutto è possibile, tanto per lui quanto per il club“.

Poi c’è Immobile. “È, forse, il caso meno spinoso. Nel senso che lui e la società prenderanno una decisione di comune accordo. L’attaccante ha ribadito di essere pronto a farsi da parte se dovesse rendersi conto di non essere più utile alla Lazio. Facile che vada all’estero“.

Poi c’è l’affare Guendouzi. Il francese non ha un bel rapporto con Tudor dai tempi del Marsiglia. Dopo tre partite è esploso anche alla Lazio. “Imprescindibile con Sarri, non è più tale con Tudor. Con il quale, a Marsiglia, ebbe già parecchi screzi. Attriti che si stanno riproponendo e che hanno portato il centrocampista a saltare il match con la Salernitana (nel quale sarebbe andato in panchina) ufficialmente per un affaticamento che però, appunto, sa tanto di mal di pancia“.

“E poi ci sono i quasi svincolati. Con Felipe Anderson (il più fischiato venerdì all’Olimpico), il club spera ancora di trovare un accordo per il rinnovo, ma il brasiliano è ormai «promesso sposo» della Juventus. Kamada ha invece fatto sapere che non eserciterà l’opzione di rinnovo“.

