Il Napoli degli opposti – l’allenatore più esperto, il direttore esordiente e l’Aurelio in versione low profile: durerà?

Ivan Zazzaroni fa il punto sul Napoli, il vento sembra decisamente cambiato dopo l’arrivo di Conte in panchina e lo si avverte da come sono state trattate con decisione e polso fermo, le due situazioni di Di Lorenzo e Kvara.

“Quando Antonio Conte decide di non rinunciare a un giocatore ha un modo tutto suo – tetro ma efficace – di farlo sapere a chi di dovere: «Lui muore qui con me». Al Napoli se lo sono sentiti ripetere più volte, nei giorni scorsi, tanto per Di Lorenzo quanto per Kvara. Le parole del tecnico si possono leggere in due modi: primo, il mio giocatore non è sul mercato; secondo, lo sdereno io in campo – Conte è portato all’iperbole vagamente sinistra, non a caso ammette spesso di vivere «la sconfitta come una morte apparente»”.

Il vento è cambiato a Napoli

In questo momento il Napoli sta facendo un ottimo mercato, è ancora presto ovviamente, ma gli azzurri insieme ai bianconeri sembrano essere il club che ha le idee più chiare. Al contrario del Milan che brancola senza un’idea chiara della prossima stagione. La Roma non ha ancora capito bene come investire i suoi soldi e l’Atalanta cerca di manette le promesse fatte a Gasperini per convincerlo a restare.