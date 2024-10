Corsport: il capitano ha messo un cuore a un video del Napoli sulle principali dichiarazioni di Conte in conferenza. Un segnale di distensione

Di Lorenzo, da un like a Conte su Instagram si sono capite tante cose. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport:

Tutti se ne sono accorti, è stato un “like” ben visibile, emerso tra i tanti. Giovanni Di Lorenzo, attivo sui social, ha messo un cuore a un video del Napoli su Instagram, un collage di alcune delle principali dichiarazioni di Antonio Conte in conferenza stampa, da Palazzo Reale, dal titolo “Testa bassa e pedalare”. Il capitano del Napoli, dalla Germania, impegnato con l’Italia di Spalletti per gli ottavi di finale di Euro 2024 in programma oggi contro la Svizzera, lancia un segnale, lo fa attraverso lo smartphone, un piccolissimo dettaglio che però non è insignificante, anzi può diventare un indizio sulla volontà di ridurre la distanza, di riavvicinarsi, un possibile gesto distensivo da parte del difensore.

Non ci sono possibilità che possa partire. Un pensiero rafforzato mercoledì proprio nuovo allenatore del Napoli durante la presentazione ufficiale: «Oltre a essere un top, Di Lorenzo è una persona molto perbene e importante nello spogliatoio. Credo che nella frustrazione dell’ultima annata siano accadute situazioni non proprio limpide e i calciatori sono uomini: con grande stima reciproca e fiducia, bisogna rimboccarsi le maniche e ricominciare. Sono stato molto chiaro con il presidente: avrei deciso io su conferme e partenze».

La situazione Di Lorenzo si sta rasserenando (Sky)

«C’è stato il blitz di De Laurentiis e Manna in Germania. È arrivata una seconda proposta di adeguamento. Al momento Kvara non ha accettato questo secondo rinnovo. Kvara ha due possibilità adesso: continuare senza ritoccare il suo contratto o restare con il Napoli, al centro del progetto Conte, ritoccando il contratto. Per il Napoli non esiste alcuna possibilità di cessione di Kvara. Da capire cosa succederà dopo l’Europeo. Se Kvara dovesse mettersi di traverso…

Si sta rasserenando invece la situazione Di Lorenzo. Sicuramente è più facile e più breve il passo per arrivare a un ricongiungimento. Il Napoli si aspetta di avere entrambi perché centrali nel profetto di Conte».

