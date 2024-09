Sportitalia: Thiago Motta ha chiamato Di Lorenzo

Il capitano del Napoli gli avrebbe confermato la volontà di approdare alla Juventus.

Nelle ultime settimane il Napoli non ha solo dovuto affrontare il cambio tecnico, con Antonio Conte approdato sulla panchina azzurra; c’è stato il dilemma della permanenza di Giovanni Di Lorenzo nel club azzurro.

Se per Conte è uno degli incedibili, il capitano del Napoli vuole invece cambiare aria e pare abbia dato disponibilità alla Juventus.

Thiago Motta ha telefonato Di Lorenzo

Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportitalia Michele Criscitiello, in questi giorni c’è stato un contatto diretto telefonico tra il neo tecnico bianconero Thiago Motta e Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli gli avrebbe confermato la sua disponibilità a vestire la maglia della Juventus nella prossima stagione.

Esclusiva – Contatto diretto tra Thiago Motta e Di Lorenzo. L’allenatore della Juventus ha telefonato ieri sera al capitano del Napoli. Confermata la disponibilità per il trasferimento in bianconero. #sportitalia @tvdellosport — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) June 13, 2024

Napoli, la società lavora ancora per provare a risolvere la questione Di Lorenzo, lo ribadisce l’inviato Modugno a Sky:

«La questione Di Lorenzo è diventata una priorità. Nelle prossime ore volerà in Germania Mario Giuffredi, il procuratore di Di Lorenzo. Sarà un’occasione per vedere la partita, ma anche per fare il punto con il ragazzo dopo l’incontro con Conte e Manna, dove le posizioni sono state ribadite. Il disagio e il malessere con il tempo e il dialogo può rientrare, in tal senso si lavora con un’accurata attività diplomatica dell’entourage e di Manna».

