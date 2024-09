Napoli, Giuffredi volerà in Germania e farà un punto della situazione con Di Lorenzo (Sky)

«La questione Di Lorenzo è diventata una priorità. Il disagio con il tempo e il dialogo può rientrare, in tal senso si lavora con un’accurata attività diplomatica dell’entorurage e di Manna»

Napoli, la società lavora ancora per provare a risolvere la questione Di Lorenzo, lo ribadisce l’inviato Modugno a Sky:

«La questione Di Lorenzo è diventata una priorità. Nelle prossime ore volerà in Germania Mario Giuffredi, il procuratore di Di Lorenzo. Sarà un’occasione per vedere la partita, ma anche per fare il punto con il ragazzo dopo l’incontro con Conte e Manna, dove le posizioni sono state ribadite. Il disagio e il malessere con il tempo e il dialogo può rientrare, in tal senso si lavora con un’accurata attività diplomatica dell’entourage e di Manna».

Il Napoli continua a lavorare al mercato

Modugno poi riepiloga i movimenti nel mercato del Napoli:

«Il direttore sportivo ha anche altre questioni da affrontare. C’è quella di Meret, con un solo anno di contratto. Il portiere potenzialmente titolare, che quindi rinnoverà il suo accordo, sebbene in rosa ci sia Caprile che gode di grande attesa e considerazione. Poi c’è il rinnovo di Kvara, che nel progetto Napoli è il ponte per il futuro. C’è Osimhen che la clausola ce l’ha, ma il mercato al momento non racconta di squadre disposte a mettere quei 130 milioni sul tavolo. Lukaku sarebbe l’erede disegnato da Conte. Un altro profilo che piace è quello di Dovbyk che è un’alternativa di grande livello. C’è Buongiorno valutato 40 milioni, il Napoli è pronto a fare uno sforzo il prima possibile senza dover aspettare per forza la fine dell’Europeo».

La conferenza stampa di Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli.

La tua versione sul Napoli:

«Non ho ancora parlato perché la Nazionale decide chi parla. Io non ho problemi. Si sta scrivendo tanto, io parlato con la società. Sono sereno. La concentrazione è massima su questa competizione. Quello che da fastisdio è questo continuo supporre cose. A me interessa fare bene qua».

