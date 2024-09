Sky, Napoli in chiusura il passaggio di Rafa Marin dal Real Madrid, potrebbe arrivare domani

È un classe 2002 voluto da Giovanni Manna per dare ad Antonio Conte anche un giovane di prospettiva.

Da giorni si parla di quella che potrebbe essere la prima mossa di mercato di Manna e del Napoli. Sky Sport aveva parlato del fatto che Rafa Marin del Real Madrid aveva scalato le gerarchie, il Napoli vuole investire su di lui.

Rafa Marin potrebbe arrivare domani

Ecco quanto dichiarato in diretta da Gianluca Di Marzio durante lo speciale mercato:

«Il Napoli sta chiudendo il primo affare della stagione, Rafa Marin dal Real Madrid che forse arriva già domani, parliamo di un difensore centrale che si è presentata come un’opportunità e che ora è in dirittura d’arrivo. È un classe 2002 voluto da Giovanni Manna per dare ad Antonio Conte anche un giovane di prospettiva. Lo scorso anno ha fatto bene all’Alves ma non esclude Bungiorno che resta la prima scelta»

Il Napoli, continua a trattare anche Buongiorno

Napoli, si continua a trattare per Buongiorno. De Laurentiis è pronto ad avvicinarsi alle richieste del Torino con una nuova offerta.

Lo scrive il giornalista di Relevo, Matteo Moretto, su X:

ll Napoli continua a lavorare per Alessandro Buongiorno, il primo obiettivo in difesa. Nei prossimi giorni il club azzurro punta a raggiungere una base di accordo con l’entourage del difensore, che ora è totalmente focalizzato sull’Europeo. Napoli e Torino stanno dialogando per studiare la fattibilità dell’operazione. Aurelio De Laurentiis è pronto ad avvicinarsi alle richieste dei granata con una nuova offerta.

