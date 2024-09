Simeone ha capito che a Napoli non ha spazio, la Fiorentina ci pensa (CorSport)

Il Napoli di Conte può promettergli ben poco. La Fiorentina cerca una punta, per adesso si tratta solo di un’idea di mercato

Può nascere una trattativa tra Napoli e Fiorentina che riguarda il Cholito Simeone. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il giocatore reclama più spazio, il Napoli al momento non può garantirgli un minutaggio superiore e la Fiorentina cerca un nuovo numero 9 al posto di Bellotti (passato al Como). Tutto sembra far pensare a una trattativa lampo.

La Fiorentina cerca una punta: Simeone il preferito

Scrive il CorSport:

Quella tra il Cholito Giovanni Simeone e la Fiorentina non si può definire certo una storia d’amore travolgente: due anni insieme, dal 2017 al 2019, 80 partite, 22 gol e un divorzio finale senza troppi drammi. Cinque anni dopo, ecco che il turbinio del mercato e la disperata ricerca di attaccanti disponibili potrebbe riaccendere la fiammella di questo amore dimenticato. Il Cholito si ritrova nel bel mezzo della carriera a reclamare spazio e minutaggio e in questo senso il nuovo Napoli di Conte, senza Europa, può promettergli ben poco. Dall’altra parte la Fiorentina è alla ricerca di una punta. Per adesso si tratta solo di un’idea di mercato, uno dei tanti nomi presi in considerazione per l’attacco nel quartier generale del Viola Park. L’operazione però è fattibile anche nel breve, perché Simeone cerca spazio, perché in Toscana l’argentino ha lasciato amicizie e trovato l’amore, e perché il Napoli non dovrebbe puntare i piedi. Qualche mese fa De Laurentiis aveva fissato il prezzo sui 20 milioni, intanto però tutte le parti si sono accorte che il tempo del Cholito all’ombra del Vesuvio sembra finito.

Ha voglia di rilanciarsi: club inglesi e spagnoli interessati al Cholito (Romano)

Giovanni Simeone sembra non essere più felice al Napoli e vorrebbe cambiare club per rilanciarsi. Su di lui c’è l’interesse di club italiani, ma anche dalla Spagna e Inghilterra lo monitorano.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano:

Club inglesi e spagnoli si informeranno sulla sua situazione al Napoli nelle prossime settimane. Gli azzurri e Conte sarebbero disposti a tenerlo, ma Simeone vuole una nuova esperienza per trovare spazio come titolare altrove.

