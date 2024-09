Osimhen, qualcosa inizia a muoversi in Inghilterra: da lì possono arrivare soldi o calciatori (Sky)

L’erede: c’è Dovbyk che piace ma il primo obiettivo è Lukaku. Tra gli incedibili di Conte oltre a Di Lorenzo ci sono anche Meret e Folorunsho

A Napoli continua la delicata attività diplomatica per far risolvere la crisi che ha coinvolto il capitano del club azzurro, Giovanni Di Lorenzo. Nel frattempo però Manna e Conte lavorano al mercato per rinforzare la squadra. Da Osimhen parte tutto il mercato: sull’attaccante comincia a muoversi qualcosa dall’Inghilterra.

Il centravanti del Napoli dipende da chi paga i 130 milioni per Osimhen

Francesco Modugno, inviato di Sky, sulle ultime notizie relative al Napoli:

«Ibra citava Conte. Ci sono necessità e strategie, figure che in un determinato momento sono quelle giuste per una piazza. Al Milan Conte non era l’uomo ideale, a Napoli sì. Forte nelle gestione e nelle situazioni più importanti. Al momento Conte deve gestire la situazione relativa a Di Lorenzo. Per Conte è assolutamente incedibile. Oggi è Sant’Antonio. Il parere di Conte su Di Lorenzo è vincolante. Qui c’è un’attività diplomatica delicata. Nel Napoli di Conte Di Lorenzo c’è. C’è Meret, lui è il portiere titolare sebbene in squadra potrebbe esserci anche Caprile. C’è anche Folorunsho e per lui è pronto il rinnovo di contratto. Poi ci sono le trattative per Buongiorno e Hermoso. Poi la questione è il centravanti con Osimhen e quella clausola da 130milioni. Qualcosa inizia a muoversi in Inghilterra, da lì possono arrivare soldi o calciatori. L’erede: c’è Dovbyk che piace ma il primo obiettivo è Lukaku».

L’Al Hilal pronto a offrire 120 milioni (Espn)

L’Al Hilal pronto a farsi avanti per Osimhen. Secondo a quanto scrive Ekrem Nokur, giornalista di Espn, il club saudita è pronto ad offrire 120 milioni per l’attaccante del Napoli. Resta però da vedere se Victor darà l’ok al trasferimento, l’Arabia non è la destinazione preferita dal nigeriano che invece vorrebbe giocare in Premier League. Il Napoli ha fissato una clausola di 130 milioni per Osimhen, quindi un altro dubbio riguarda anche la disponibilità del presidente De Laurentiis ad abbassare le proprie pretese. Scrive il giornalista Nokur su X (Twitter):

L’Al-Hilal è pronto a offrire € 120 milioni per ingaggiare Osimhen, anche se resta da vedere se sarà disposto a trasferirsi.

