L’Al Hilal pronto a offrire 120 milioni per Osimhen (Espn)

A scriverlo su X è Ekrem Konur, giornalista di Espn. Non è chiaro se Osimhen gradirebbe la destinazione, ha sempre detto di voler giocare in Premier

L’Al Hilal pronto a farsi avanti per Osimhen. Secondo a quanto scrive Ekrem Nokur, giornalista di Espn, il club saudita è pronto ad offrire 120 milioni per l’attaccante del Napoli. Resta però da vedere se Victor darà l’ok al trasferimento, l’Arabia non è la destinazione preferita dal nigeriano che invece vorrebbe giocare in Premier League. Il Napoli ha fissato una clausola di 130 milioni per Osimhen, quindi un altro dubbio riguarda anche la disponibilità del presidente De Laurentiis ad abbassare le proprie pretese.

Osimhen all’Al Hilal? Dipende tutto da Victor

Scrive il giornalista Nokur su X (Twitter):

L’Al-Hilal è pronto a offrire € 120 milioni per ingaggiare Osimhen, anche se resta da vedere se sarà disposto a trasferirsi.

🚨#AlHilal 🔵🇳🇬

Al-Hilal are ready to bid €120m to sign Osimhen, although it remains to be seen if he would be willing to move. pic.twitter.com/ZajTgC5OVE — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) June 10, 2024

La clausola di 130 milioni si sta rivelando un ostacolo per il futuro del Napoli (Gazzetta)

Scrive Vincenzo D’Angelo:

Il nigeriano prima di Natale ha rinnovato il suo accordo che scadeva nel 2025 di un altro anno, a cifre folli per una società come il Napoli: 10 milioni netti a stagione. Nell’accordo è stata inserita una clausola rescissoria da 130 milioni, che doveva essere una polizza assicurativa per De Laurentiis ma che invece si sta rivelando un ostacolo nella programmazione del futuro. Nessuno, al momento, sembra disposto a investire una cifra così alta per Victor, che sogna la Premier ma che – più facilmente – potrebbe finire al Psg o in Arabia Saudita, da dove un anno fa arrivò un’offerta da 150 milioni dall’Al Hilal.

Sia chiaro, dovesse rimanere in azzurro – ipotesi altamente remota ma non impossibile – Conte sarebbe felice di poterlo allenare e riportarlo sui livelli straordinari della stagione 2022-23, ma per le casse del Napoli sarebbe un rischio d’impresa troppo elevato, senza contare che tenere Victor senza voglia è già stato un errore un’estate fa. Lui sogna il Chelsea per ripercorrere la carriera del suo mito Drogba, ma l’arrivo a Londra di Maresca sembra aver raffreddato la pista Blues e pure la possibilità di uno scambio con Lukaku e tanto cash a favore del Napoli.

ilnapolista © riproduzione riservata