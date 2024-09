I Gunners hanno virato sullo svedese Gyökores che costa meno (100 milioni anziché 130) e ha uno stipendio inferiore ai 10 milioni di Victor

Osimhen perde anche l’Arsenal. Se nulla cambia, tra venti giorni partirà per Dimaro (Corsport)

Scrive Fabio Mandarini:

Anche il Napoli, come Osimhen, resta in attesa: va da sé che la cessione di Victor stapperebbe il mercato come una bottiglia di ottimo champagne d’annata, ma nel frattempo tra il 9 e il 10 c’è il raduno e l’11 si parte per Dimaro. Se nulla cambierà, tra una ventina di giorni in Val di Sole ci sarà anche Victor a sudare con Conte.

L’Arsenal ha virato su Gyökores, bye bye Osimhen

L’Arsenal, fino a poco fa in corsa per Osimhen, avrebbe deciso di accelerare per Viktor Gyökores il centravanti svedese dello Sporting Lisbona che piaceva anche ad Antonio Conte. Dal Portogallo raccontano che i Gunners stanno lavorando all’operazione, che dopo aver perso Sesko avrebbe scelto definitivamente di puntare su di lui, 26 anni compiuti il 4 giugno (coetaneo di Osi praticamente) e costi meno esosi. Ovvero: ha una clausola da 100 milioni contro i 130 di Victor e un ingaggio di partenza neanche lontanamente paragonabile ai circa dieci milioni di Victor.

Victor, l’Arabia Saudita non lo vuole più. Il procuratore sta disperatamente cercando una squadra (4 giorni fa)

Secondo quanto riporta Marco Giordano, giornalista che segue da vicino il calciomercato del Napoli, il fratello di Osimhen e gli uomini vicini a lui preferirebbero vedere l’attaccante al Psg. L’agente del nigeriano, Roberto Calende, lavora però per trovare una squadra in Inghilterra. La Premier infatti rimane il sogno di Victor. Ci sono invece pochissime possibilità invece di vederlo la prossima stagione in Arabia Saudita.

Osimhen: ad oggi più facile vederlo in Premier che in Arabia

Scrive Giordano su X:

“Aggiornamento Napoli-Osimhen. Ad oggi più facile vederlo in Premier che in Saudi: nessun top club del campionato saudita ha inserito l’attaccante in pole position per offerte top. Il fratello e parte degli uomini vicini ad Osimhen spingono per il Psg: nelle ultime ore il club francese ha aperto la possibilità di aprire una trattativa per il trasferimento. Il desiderio precipuo di Osimhen resta l’Inghilterra, ipotesi sulla quale sta lavorando il suo agente, Roberto Calenda”

