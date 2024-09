Napoli, trovata l’intesa massima con Hermoso per un triennale da 3 milioni all’anno più bonus (Gazzetta)

Non appena Conte è riuscito a parlargli, la situazione si è messa in discesa. Nei prossimi giorni Manna incontrerà l’intermediario per definire gli ultimi dettagli

Si parla da tempo dell’interesse del Napoli per Hermoso. Se prima c’era qualche perplessità sulle richieste del difensore, dopo l’intervento di Conte la trattativa si è distesa. Raggiunto l’accordo per un triennale a 3 milioni più bonus.

Hermoso, trovata l’intesa dopo il dialogo con Conte

Lo riporta la Gazzetta dello Sport:

Hermoso, invece, era un obiettivo individuato prima di mettere sotto contratto il tecnico. C’era qualche perplessità per le richieste del difensore, dal momento che è svincolato dopo 171 presenze all’Atletico Madrid dal 2019 a oggi. Non appena Conte è riuscito a parlargli, la situazione si è messa immediatamente in discesa. Lo spagnolo ha raggiunto un’intesa di massima per un triennale (con opzione per un quarto anno) a 3 milioni più bonus a stagione. Nei prossimi giorni Manna dovrebbe incontrare l’intermediario del giocatore per sistemare gli ultimi dettagli. È tutta qui, l’importanza di avere un alto ufficiale come Antonio Conte.

Di Lorenzo, martedì l’incontro tra Conte e Giuffredi (Gazzetta)

La Gazzetta, con Salvatore Malfitano, si occupa dei casi spinosi che Antonio Conte deve risolvere.

Il primo, più impellente, riguarda Giovanni Di Lorenzo. Per il Napoli non esistono gli incedibili, il capitano ha creduto di essere un’eccezione. Le dichiarazioni del suo agente hanno preannunciato una rottura, che la società ha smentito. Ma adesso ci sono dei rapporti da ricucire e Conte è già all’opera nelle vesti di diplomatico. Martedì è in programma un incontro con Mario Giuffredi, che cura gli interessi del calciatore impegnato con la Nazionale. Molto del futuro di Di Lorenzo passerà proprio da questo confronto.

