Molto del futuro di Di Lorenzo passerà proprio da questo confronto. Il tecnico non intende privarsi del capitano

Di Lorenzo, martedì l’incontro tra Conte e Giuffredi (Gazzetta)

La Gazzetta, con Salvatore Malfitano, si occupa dei casi spinosi che Antonio Conte deve risolvere.

Il primo, più impellente, riguarda Giovanni Di Lorenzo. Per il Napoli non esistono gli incedibili, il capitano ha creduto di essere un’eccezione. Le dichiarazioni del suo agente hanno preannunciato una rottura, che la società ha smentito. Ma adesso ci sono dei rapporti da ricucire e Conte è già all’opera nelle vesti di diplomatico. Martedì è in programma un incontro con Mario Giuffredi, che cura gli interessi del calciatore impegnato con la Nazionale. Molto del futuro di Di Lorenzo passerà proprio da questo confronto.

La decisione di Di Lorenzo di lasciare Napoli è definitiva, anche con l’arrivo di Conte (Pedullà)

Alfredo Pedullà in serata conferma quanto ribadito questo pomeriggio dall’agente di Giovanni Di Lorenzo. La volontà del capitano del Napoli non è cambiata, neanche con l’arrivo di Conte che lo ritiene fondamentale, Giovanni vuole andare via

“Giovanni Di Lorenzo ha preso una decisione, vuole lasciare Napoli. Come anticipato il 24 maggio e confermato qualche giorno dopo la Juventus è molto più interessata dell’Inter e di sicuro in vantaggio rispetto ai club europei interessati. Le motivazioni della scelta soltanto il capitano del Napoli potrà raccontarle quando e se avrà voglia di entrare nei dettagli. Per Di Lorenzo è una decisione definitiva che andrà oltre il tentativo di Antonio Conte di convincerlo a restare nel rispetto di un contratto rinnovato da poco e che scade addirittura nel 2028. Certo, potrebbe esserci presto un colloquio chiarificatore, non leggiamo il futuro, ma oggi la decisione di Di Lorenzo va oltre il faccia a faccia con il nuovo allenatore del Napoli. Il resto lo vedremo presto, quello che possiamo aggiungere è che Di Lorenzo è oggi una prima scelta della Juve che sarà”.

Ricucire lo strappo con il capitano è per Conte una priorità

A Sky fanno il punto della situazione dopo le ultime notizie circolate sul Napoli. Ormai su Conte si attende solo l’ufficialità. L’allenatore ha già programmato i prossimi passi del Napoli per iniziare al meglio la prossima stagione. Le priorità riguardano quindi Di Lorenzo, il sostituto di Osimhen e il rinnovo di Kvara. Lo riporta Massimo Ugolini, inviato di Sky Sport. La parole di Massimo Ugolini:

«Le priorità, i primi tre passi di Conte da allenatore del Napoli aspettando l’ufficialità. De Laurentiis in vacanza a Ibiza. I primi tre passi, sostituto di Osimhen, il nigeriano lascerà Napoli e bisognerà trovare un attaccante di pari livello. Secondo passo il rinnovo di Kvara. Jugeli ha rilasciato un’intervista e ha detto che ci sarebbe un’offerta del Psg. L’interesse del Psg potrebbe rendere più complicata la trattativa. Il terzo passo è il faccia a faccia con Di Lorenzo. Il suo agente ha detto che è pronto a lasciare Napoli, si aspettava un trattamento diverso. Conte l’ha detto, Di Lorenzo è incedibile e bisogna ricucire questo strappo. Bisogna puntellare queste tre situazioni».

