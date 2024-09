Il Feyenoord chiede 40 milioni, ma non è detto che non ci sia la possibilità di ricavare uno sconto, intorno ai 35-38 milioni

Napoli, nuovo contatto per Gimenez. Il Feyenoord chiede 40 milioni, ma la cifra si può abbassare (Tmw)

Nella lista per il post Osimhen c’è Gimenez, centravanti del Feyenoord. Nei giorni scorsi ci sono stati nuovi contatti tra il Napoli e l’entourage del giocatore messicano.

Gimenez, la cifra può scendere sui 35 milioni

Lo riporta Tuttomercatoweb:

“Nei giorni scorsi è andato in scena un contatto fra il Napoli e gli intermediari di Santi Gimenez, attaccante del Feyenoord che era già entrato nel mirino alcuni mesi fa, dopo la partenza sprint in Eredivisie. Ventisei gol in quarantuno presenze in questa stagione, ventitré in Eredivisie, due in Champions League che avevano portato i biancorossi a vincere contro la Lazio. Un profilo giovane e che rientrerebbe tranquillamente nei parametri degli azzurri. Il Feyenoord aveva posto l’asticella a 50 milioni, in inverno, mentre in estate è già scesa intorno ai 40. Non è detto che non ci sia la possibilità di ricavare uno sconto, intorno ai 35-38 milioni”.

Il Napoli è in attesa di offerte per Victor Osimhen, dopo il rinnovo di contratto e la clausola rescissoria inserita di circa 130 milioni. Negli ultimi giorni c’è stato l’interesse dell’Arsenal, che vorrebbe assicurarsi un bomber da almeno 20 gol a stagione per fare il salto di qualità.

Secondo quanto riportato dall’Ansa:

Per il nigeriano c’è ora l’interessamento dell’Arsenal, che cerca l’arma decisiva per riuscire a battere il Manchester City e tornare a vincere la Premier. Propone di inserire Emile Smith Rowe per abbassare la super clausola di Osimhen. Il Napoli attende che le offerte diventino reali.

