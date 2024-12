Osimhen, l’Arsenal vuole abbassare il prezzo inserendo Smith Rowe nell’affare (Ansa)

Tuttavia, il Napoli sembra non voler accettare offerte di questo tipo.

Il Napoli è in attesa di offerte per Victor Osimhen, dopo il rinnovo di contratto e la clausola rescissoria inserita di circa 130 milioni. Negli ultimi giorni c’è stato l’interesse dell’Arsenal, che vorrebbe assicurarsi un bomber da almeno 20 gol a stagione per fare il salto di qualità.

L’Arsenal vuole offrire Smith Rowe al Napoli per abbassare il prezzo di Osimhen

Secondo quanto riportato dall’Ansa:

Per il nigeriano c’è ora l’interessamento dell’Arsenal, che cerca l’arma decisiva per riuscire a battere il Manchester City e tornare a vincere la Premier. Propone di inserire Emile Smith Rowe per abbassare la super clausola di Osimhen. Il Napoli attende che le offerte diventino reali.

Il centravanti nigeriano era anche nella lista del Psg

Anche Victor Osimhen, come Khvicha Kvaratskhelia, sembrava essere nel mirino del Psg. Ma nelle ultime settimane le cose sono cambiate. Come riportato da L’Equipe:

Non appena ci fu l’annuncio dell’addio di Mbappé, i dirigenti parigini avevano fatto trapelare che ci sarebbe potuta essere la possibilità di un arrivo di Victor Osimhen. Ma ora Luis Enrique vuole dare fiducia a Randal Kolo Muani e Gonçalo Ramos per la prossima stagione con la possibilità di vedere Bradley Barcola evolversi da falso nove. Non ci sono quindi mai stati dei contatti ufficiali tra il club e l’entourage del nigeriano. Al momento il Psg è più indietro rispetto ai club inglesi.

