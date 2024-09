Napoli in pole per Hermoso, probabile contratto di 4 anni (Dazn)

C’è anche la Roma sul difensore dell’Atletico Madrid, ma gli azzurri, essendosi mossi prima, sono in vantaggio.

Il giornalista Dazn Orazio Accomando riporta che continua l’interesse del Napoli verso Mario Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid che lascerà il club spagnolo a parametro zero.

Napoli in pole per Hermoso

Accomando scrive su X: azzurri nettamente avanti sulla concorrenza (Roma su tutte), avendo aperto i dialoghi a inizio aprile. Occhio agli sviluppi nel weekend. Si lavora all’intesa finale per un contratto di 4 anni con opzione.

ESCLUSIVA – Il #Napoli avanza spedito per Mario #Hermoso. Azzurri nettamente avanti sulla concorrenza (#Roma su tutte), avendo aperto i dialoghi a inizio Aprile. Occhio agli sviluppi nel weekend. Si lavora all’intesa finale per un contratto di 4 anni con opzione. https://t.co/3jTzTNV1Nj — Orazio Accomando (@OAccomando91) June 6, 2024

Il difensore aveva dato disponibilità al trasferimento in azzurro

Orazio Accomando, giornalista di Dazn, rivela che il Napoli è interessato a Mario Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid. Tra i due club ci sarebbe distanza ma il calciatore ha aperto al trasferimento. In Italia c’è anche la Roma interessata a lui, ma il Napoli con Manna pare più avanti nelle trattative.

“ESCLUSIVA: Napoli confermato l’interesse per Hermoso. C’è ancora distanza tra le parti ma il giocatore apre alla destinazione, come anticipato il 9 aprile“.

Il presidente del Torino Cairo alla Gazzetta dello Sport:

Quanto vale Buongiorno?

«Non lo so, non l’ho messo sul mercato e dunque non ha un prezzo. È reduce da una stagione super perché, dopo che è voluto restare con noi la scorsa estate (lo voleva l’Atalanta, ndr) era ancora più responsabilizzato. Ha disputato prestazioni strepitose e non ha lasciato spazio a nessun attaccante. Me lo godo e non è mia intenzione venderlo».

