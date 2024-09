Napoli e Fiorentina in pole per Brescianini, il Frosinone chiede 12 milioni (Schira)

Inoltre, il Milan riceverà il 50% della rivendita del centrocampista. Gli azzurri lo seguono già da qualche mese.

Il centrocampista del Frosinone Marco Brescianini è uno dei profili che sta seguendo il Napoli in vista della prossima stagione. Non solo gli azzurri, anche la Fiorentina è in pole per acquistarlo. Lo scrive Nicolò Schira su X.

Napoli e Fiorentina in pole per Brescianini

Il giornalista su X spiega che i gialloblù vogliono 12 milioni per lasciar partire l’ex Milan; inoltre, i rossoneri riceveranno il 50% sulla futura rivendita.

Il centrocampista è nel mirino degli azzurri già da qualche mese

Il “Corriere dello Sport” il 24 aprile:

Si andrà avanti con i duelli di mercato: uno, scontato, riguarderà Georgiy Sudakov, la stella più brillante della generazione degli aspiranti fenomeni dell’Ucraina del calcio, un obiettivo mancato della sessione di gennaio ma un obiettivo ancora serio: lo Shakhtar Donetsk, per lui, ha rifiutato la generosissima offerta di De Laurentiis da 40 milioni nella speranza di innescare l’asta a cavallo dell’Europeo, e ora l’ad Sergej Palkin ha spiegato che 50 milioni non basteranno perché le inglesi sono entrate in ballo.

Da Donetsk a Frosinone non è un attimo. No di certo. Ma l’altro profilo cresciuto neanche troppo all’improvviso nella classifica di gradimento gioca proprio da quelle parti: Marco Brescianini, 24 anni, mezzala, mediano e trequartista, un jolly. Un giocatore capace di coniugare le due fasi con ottimi risultati. Ha calcio (mancino), testa, fisico (188 centimetri), corsa: un paio di settimane fa, al Maradona, ha firmato una prestazione molto convincente. L’ennesima della stagione.

