Napoli, a centrocampo piace Brescianini del Frosinone (CorSport)

Napoli, a centrocampo resta viva l’ipotesi Sudakov, ma piace anche Brescianini del Frosinone.

Napoli, si fa strada l’ipotesi Brescianini a centrocampo

Lo scrive il “Corriere dello Sport“:

Per il resto, si andrà avanti con i duelli di mercato: uno, scontato, riguarderà Georgiy Sudakov, la stella più brillante della generazione degli aspiranti fenomeni dell’Ucraina del calcio, un obiettivo mancato della sessione di gennaio ma un obiettivo ancora serio: lo Shakhtar Donetsk, per lui, ha rifiutato la generosissima offerta di De Laurentiis da 40 milioni nella speranza di innescare l’asta a cavallo dell’Europeo, e ora l’ad Sergej Palkin ha spiegato che 50 milioni non basteranno perché le inglesi sono entrate in ballo.

Da Donetsk a Frosinone non è un attimo. No di certo. Ma l’altro profilo cresciuto neanche troppo all’improvviso nella classifica di gradimento gioca proprio da quelle parti: Marco Brescianini, 24 anni, mezzala, mediano e trequartista, un jolly. Un giocatore capace di coniugare le due fasi con ottimi risultati. Ha calcio (mancino), testa, fisico (188 centimetri), corsa: un paio di settimane fa, al Maradona, ha firmato una prestazione molto convincente. L’ennesima della stagione.

Al Napoli piace Retegui l’argentino centravanti della Nazionale italiana. Lo scrive il Corriere dello Sport con Fabio Mandarini.

Per quel che riguarda i centravanti, poi, in Italia comincia a stuzzicare interesse la posizione di Retegui, argentino d’Italia del Genoa, ma la storia più nota e stuzzicante arriva da oltreoceano: in prima fila, nella lista del dopo Osimhen, c’è sempre il canadese David del Lilla, un cannoniere furbo e veloce, una macchina da gol. L’ultimo? Domenica in campionato allo Strasburgo. Totale in stagione? Destino: 24. Come i suoi anni.

