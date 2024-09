Meret, l’agente: «Rinnovo? Lui sta bene a Napoli. Con Conte sembra che tutti vogliano rimanere» (Tmw)

«Mister Conte è una garanzia di successo. Ci metteremo a tavolino con il club per discutere. Sono convinto che troveremo una soluzione»

Meret, l’agente: «Rinnovo? Lui sta bene a Napoli. Con l’arrivo di Conte si è ritrovato l’entusiasmo» (Tmw)

Pastorello, agente di Meret, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb sul futuro del portiere del Napoli.

«Da quando è arrivato Conte sembra che tutti vogliano rimanere. Mister Conte è una garanzia di successo, chiaramente i giocatori che erano incerti o mezzi e mezzi dopo una stagione difficile, con l’arrivo di un allenatore così importante si è ritrovato un po’ l’entusiasmo e lo spirito. Alex sarà contento di rimanere. Il rinnovo? Sarà un passaggio obbligato avendo lui il contratto in scadenza e non volendo noi arrivarci. Il Napoli ha fatto un investimento quattro anni fa, lui sta bene a Napoli, ci metteremo a tavolino con il club per discutere. Sono convinto che troveremo una soluzione».

Meret ha la fiducia di Conte

Alex Meret sembrava essere tra i calciatori in uscita del Napoli, ma negli ultimi giorni qualcosa è cambiato. Antonio Conte, infatti, lo ritiene tra gli incedibili, come era stato anticipato anche da Sky Sport.

Calciomercato.it analizza gli alti e bassi dell’estremo difensore azzurro:

E’ stato beccato costantemente dai suoi propri tifosi nell’arco di tutto l’anno. E non è la prima volta che accade nel corso della sua esperienza azzurra. Il classe 1997 non ha brillato e non è riuscito a compiere miracoli come invece è accaduto in qualche occasione nella stagione magica dello Scudetto.

Sembrava che arrivasse presto la sua cessione e invece la nuova dirigenza sportiva ha cambiato le carte in tavola:

Appena sbarcato a Napoli, il nuovo direttore Giovanni Manna ha incontrato calciatori e alcuni procuratori, per capire quali fossero le singole esigenze ed esprimere gli scenari decisi dalla dirigenza per i tesserati. Alex Meret è stato uno dei primi nodi sciolti dall’ex dirigente bianconero. Antonio Conte ha chiesto la conferma dell’estremo difensore friulano e con l’entourage si è arrivati alla conclusione che si proseguirà per almeno un altro anno insieme. Il contratto scadrà nel 2025. Per ora Alex è in testa alle gerarchie del mister per la nuova stagione.

Alle sue spalle pronto a crescere ci sarà Elia Caprile, che quest’anno ha ottenuto dei buoni riscontri in prestito all’Empoli.

