Mazzarri, dai campioni d’Italia ai campioni dell’Iran: allenerà il Persepolis (Sky)

Dal Napoli campione d’Italia all’Iran: Mazzarri si lancia e “rilancia” in Iran dove sarà l’allenatore del Persepolis.

Lo riporta Sky Sport:

Mazzarr-Iran. Walter Mazzarri riparte da una nuova esperienza in panchina e lo fa su quella del Persepolis di Teheran. L’ex allenatore del Napoli, guidato per 17 partite quest’anno dopo Rudi Garcia e prima di Francesco Calzona, si rimette subito in gioco, con una nuova avventura. L’allenatore toscano andrà infatti a guidare il Persepolis Football Club di Teheran, che ha appena vinto la Persian Gulf Pro League, il campionato iraniano, precedendo l’Esteghlal, club sempre della capitale iraniana allenato nel 2019 da Andrea Stramaccioni. Si tratta del secondo titolo iraniano consecutivo, arrivato sotto la guida del brasiliano Osmar Loss Vieira, ringraziato e salutato dal Persepolis sui propri canali social. L’annuncio del nuovo allenatore è atteso a ore. E sarà l’annuncio di Walter Mazzarri nuovo allenatore.

Il Mazzarri bis al Napoli non è stato l’unico ritorno non andato a buon fine sulla panchina di un club. Repubblica ricorda il ritorno di Sacchi al Milan, quello di Marcello Lippi in Nazionale e di Roberto Mancini all’Inter:

“Il ritorno di Arrigo Sacchi al Milan, dopo gli anni con il sole in tasca, si chiuse con modalità crepuscolari: 11° posto nel 1997, solo sei anni prima a Milanello brillavano i trofei e Arrigo-Mosé con il suo megafono separava le acque e indicava al mondo una nuova verità. Todo cambia. Ci si convince che il solco battuto in passato è ripercorribile, basta seguirne le tracce”.

