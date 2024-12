Non c’è solo Mazzarri nei ritorni di fiamma finiti male: anche Sacchi e Mancini in Serie A (Repubblica)

Anche il ritorno di Lippi in Nazionale non andò al meglio. Questa “è la certificazione che non bisognerebbe mai cedere alla nostalgia, nemmeno ad interim”.

Il Mazzarri bis al Napoli non è stato l’unico ritorno non andato a buon fine sulla panchina di un club. Repubblica ricorda il ritorno di Sacchi al Milan, quello di Marcello Lippi in Nazionale e di Roberto Mancini all’Inter:

“Il ritorno di Arrigo Sacchi al Milan, dopo gli anni con il sole in tasca, si chiuse con modalità crepuscolari: 11° posto nel 1997, solo sei anni prima a Milanello brillavano i trofei e Arrigo-Mosé con il suo megafono separava le acque e indicava al mondo una nuova verità. Todo cambia. Ci si convince che il solco battuto in passato è ripercorribile, basta seguirne le tracce.

Marcello Lippi (ri)arruolato a furor di popolo sulla panchina della Nazionale dopo il trionfo mondiale in Germania e la parentesi di Donadoni è la certificazione che non bisognerebbe mai cedere alla nostalgia, nemmeno ad interim, come nel caso di Mazzarri. Il calcio è una lavatrice che non smette mai di girare, ti distrai un attimo e con il timer dei programmi non ti ci raccapezzi più.

Il Mancini I° riportò l’Inter a vincere lo scudetto, il Mancini II° venne richiamato in corsa per sostituire Mazzarri, ma in quasi due stagioni perse 23 partite su 77 complessive e – soprattutto – non portò in bacheca nulla. Cedere al romanticismo significa scrivere una sentenza di proprio pugno. La verità è che il cuore ne sa molto più di noi. E il ritorno di fiamma spesso ci lascia con un cerino in mano”.

Nella giornata di ieri, l’esonero di Mazzarri al Napoli e la firma di Calzona:

De Laurentiis ha deciso: Mazzarri esonerato subito, arriva Calzona. Lo scrive in apertura l’edizione on line della Gazzetta dello Sport.

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, dopo una notte di riflessione, ha deciso. Oggi Mazzarri dirigerà il suo ultimo allenamento e ci sarà il secondo cambio in panchina. Il prescelto è Francesco Calzona, attuale commissario tecnico della Slovacchia (che si è qualificata all’Europeo) ed ex collaboratore di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti proprio nel capoluogo campano.

ilnapolista © riproduzione riservata