La “favola” Georgia agli Europei, più aiutata di una vecchietta che attraversa la strada dai boy scout (Foglio)

Sulle pagine del Foglio Sportivo Jack O’Malley oggi piange le sorti del calcio inglese e parlando della sfida contro la Slovacchia agli ottavi di Euro 2024 scrive: “I nostri avversari agli ottavi di finale infatti sono abbastanza scarsi da poterci eliminare e farci sprofondare nella disperazione suicida di chi ha fallito l’ennesima occasione”.

Da tifoso inglese parla della qualificazione dell’Italia e della Georgia

“Oggi tocca a voi, e confesso che scegliere tra l’Italia e la Nazionale di un paese inutile come la Svizzera è come scegliere se bere acqua frizzante o acqua naturale: dico no a entrambe. Non so se sarete accompagnati dal vostro proverbiale culo, già evidente nel gol di Zaccagni al 98esimo con la Croazia che vi ha permesso di superare l’osceno biscottificio del terzo turno (vogliamo parlare della “favola” Georgia, più aiutata di una vecchietta che attraversa la strada dai boy scout), certo è che la sola idea di incontrarvi in un eventuale quarto di finale mi eccita quasi come la prospettiva di una serata di full immersion con bionda al pub”.

Secondo O’Malley più che un torneo di calcio questo Europeo sembra un evento culturale

“L’importanza per la storia del calcio di questo Euro 2024è tutta nel fatto che si parla di questo torneo più come di un festival culturale che di un grande appuntamento sportivo. Leggo che in Germania si ha già nostalgia dell’ubriachezza simpatica dei tifosi scozzesi e della gag degli albanesi che spezzano gli spaghetti davanti ai tifosi italiani, e questo la dice lunga su molte cose”.

