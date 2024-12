La Ducati sceglie Marc Marquez come compagno di Bagnaia (un azzardo di cui potrebbero pentirsi)

La svolta dopo il GP del Mugello, con la rottura tra Jorge Martin e la rossa. Bagnaia aveva detto: «Resterò fin quando ci sarà armonia»

Si attende l’ufficialità, ma sembra che la Ducati abbia scelto e che sarà Marc Marquez il compagno di Bagnaia a partire dalla prossima stagione con un contratto biennale. Un azzardo di cui potrebbero pentirsi e anche amaramente. Ci sono stati degli incontri importanti dopo la gara del Mugello, con la Ducati che ha provato in tutti i modi a tenere sia Marquez che Martin. Entrambi i piloti, però, hanno espresso la volontà unica e sola di andare in rosso nel team ufficiale. Non potendoli accontentare entrambi Domenicali e Dall’Igna avrebbero scelto l’8 volte iridato

Tra le gare di Barcellona e il Mugello la Ducati aveva informato Jorge Martin che era stato scelto per essere il compagno di Bagnaia per il 2025 , salvo poi cambiare clamorosamente idea due giorni dopo, virando sull’otto campione del mondo Marc Marquez. Autosport.com ha ricostruito l’accaduto. La decisione sarebbe stata cambiata dopo che la notizia era stata riportata da La Gazzetta dello Sport e Marquez aveva chiuso la porta alla possibilità di gareggiare per il team satellite Pramac: «La Pramac non è un’opzione per me».

La Ducati sarebbe andata nel panico e si sarebbe vista costretta ad accontentare le richieste del pilota modificando la sua scelta sul pilota più esperto e titolato tra i due.

Dopo la dura reazione di Marquez giovedì, Martin ha cercato di mantenere i contatti con i funzionari della Ducati, che gli hanno chiesto tempo, ma il pilota, resosi conto che non riceverà alcuna offerta per un passaggio al team ufficiale, ha deciso di guardarsi intorno valutando le altre tre offerte che ha sul tavolo (KTM, Aprilia e Honda) tra le quali sceglierà la sua nuova squadra per il 2025.

A Repubblica due giorni fa, Bagnaia si era espresso così: Ducati deve scegliere il suo futuro compagno nel box. L’impressione è che, fosse per lei, resterebbe Bastianini. Ma Pecco rimarrà per sempre con Borgo Panigale?

«Sono innamorato di Ducati da quando ero bambino, mi trovo benissimo sotto quasi tutti i punti di vista, perché non si può essere d’accordo su tutto, ma mi piace molto quello che stiamo costruendo insieme. La mia ambizione è restarci per sempre. Fino a quando quella armonia, la voglia di stare insieme, saranno le stesse, non me ne andrò. Se un giorno mi accorgessi che questa magia sta finendo, ci penserei su».

