Kvaratskhelia: «Farò di tutto per i tifosi del Napoli e della Georgia. Sento tanto affetto a Napoli»

A Imedinews: «Quando una persona ti apprezza, ti ama, che tu si in campo o fuori, devi cercare di apprezzarla e non devi sbagliare, devi dar vita alle sue speranze»

Kvaratskhelia ha rilasciato un’intervista alla giornalista georgiana Ketevan Kardava, per il sito imedinews. Di seguito le parole dell’attaccante del Napoli e della Georgia.

Kvaratskhelia ai tifosi del Napoli: «Sento tanto affetto a Napoli»

«Sento tanto affetto a Napoli e prima di tutto vorrei dire che le persone che sono al mio fianco e mi sostengono mi stanno aiutando tantissimo ed è una grande responsabilità. Questa è una responsabilità molto grande, perché quando una persona ti apprezza, ti ama e tu sei in campo o fuori dal campo, devi cercare di apprezzarla il più possibile e non devi sbagliare, devi dar vita alle sue speranze. Inoltre lavoro duro e faccio di tutto per rendere felici i miei tifosi. Farò di tutto non solo per i tifosi lì [a Napoli], ma anche per la Georgia. Continuerò così e cercherò di fare di più e rendere i miei tifosi più felici». Così Kvaratskhelia nel corso di un’intervista alla giornalista georgiana Ketevan Kardava.

Kvara in un’intervista con la mia collega @KARDAVAKETEVAN: “Sento tanto affetto a Napoli e prima di tutto vorrei dire che le persone che sono al mio fianco e mi sostengono mi stanno aiutando tantissimo ed è una grande responsabilità. Questa è una responsabilità molto grande,… — Kakha Dgebuadze (@ka_dge) June 9, 2024

Il resto dell’intervista di Kvara

«Dobbiamo usare bene le emozioni. Dobbiamo essere fiduciosi. Dato che siamo arrivati ​​​​così lontano, significa che abbiamo la capacità e l’opportunità di andare avanti e fare di più» ha detto Khvicha Kvaratskhelia in un’intervista esclusiva a “Imedi Sunday”.

Kvaratskhelia si è rivolto ai tifosi della nazionale e li ha ringraziati per il loro sostegno.

«Voglio rivolgermi ai tifosi, voglio ringraziare tutti voi per le partite passate in cui ci siete stati accanto e ci avete sostenuto. Non intendo solo le ultime due partite, ma tutte le partite giocate. Spero davvero che molti tifosi vengano in Germania, ci sostengano e ci sentiremo come se fossimo in Georgia. Un grande ringraziamento a tutti quelli che erano con noi, siete con noi adesso e spero davvero che renderemo felici i tifosi in Germania. Voglio augurare successo a tutti voi e anche a noi».

Il Psg si arrende: il georgiano non si muove da Napoli (Gazzetta)

Lo scrive la Gazzetta dello Sport con Salvatore Malfitano.

Soltanto la ritirata. Luis Campos si è reso conto che non ci sono altre strade, se non desistere dal proposito di aggiudicarsi Kvaratskhelia. Come Napoleone in Russia, deve retrocedere rispetto ai grandi propositi iniziali. Il Paris Saint-Germain aveva avuto un primo approccio con l’agente del georgiano nei giorni scorsi. I sondaggi condotti erano stati incoraggianti, perché il giocatore aveva dato la propria disponibilità al trasferimento in Francia, convinto dalla proposta di un contratto di cinque anni a 7,5 milioni di ingaggio. Per quanto potesse essere un’opportunità intrigante, la posizione del suo procuratore Mamuka Jugeli non è cambiata: l’ultima parola sarebbe comunque spettata ad Aurelio De Laurentiis. Per il presidente, tuttavia, Kvaratskhelia non è mai stato in discussione.

ilnapolista © riproduzione riservata