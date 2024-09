Kvaratskhelia, anche il Napoli ha le sue colpe: meritava un trattamento diverso (Gazzetta)

Un immediato riconoscimento economico. Aver rimandato ha creato tensione e spinto agente e papà ad aprire le porte alle avance del Psg

Kvaratskhelia, anche il Napoli ha le sue colpe: meritava un trattamento diverso. Lo ha scritto la Gazzetta dello Sport con Vincenzo D’Angelo.

Anche il Napoli ha le sue colpe: un talento così, dopo un anno straordinario che ha portato allo scudetto, meritava un trattamento diverso e magari un immediato riconoscimento economico, un avvicinamento alle cifre garantite ai top player in tutto il mondo. Aver rimandato il tutto ha creato tensione e spinto agente e papà ad aprire le porte alle avance del Psg, pronto a ricoprire d’oro il talento georgiano. Ma il Napoli non ci sente, non prenderà in considerazione offerte per Kvara: ha detto no alla proposta ufficiale da 60 milioni e ha chiuso anche al possibile rilancio da 100. Manna e l’entourage di Kvara si erano già incontrati a Milano a inizio giugno, quando appunto arrivò la proposta ufficiale del Psg, che al giocatore aveva avanzato un’offerta da circa 8 milioni l’anno. Già in quella sede, Manna aveva ribadito la volontà di Conte di fare del georgiano il perno del suo progetto. Kvara si era detto lusingato e desideroso di aprire insieme al tecnico un nuovo ciclo azzurro. Certo, col giusto adeguamento contrattuale: il clan di Kvara chiede 6milioni per rinnovare, il Napoli è arrivato a 4,5. Serve tempo, ma pure serenità.

Bergomi su Kvaratskhelia: «Deve stare lì e aspettare»

Negli studi di Sky per Calciomercato l’Originale si discute della situazione del Napoli e delle recenti dichiarazioni dell’agente di Kvara. Dichiarazioni che vorrebbero il calciatore scontento e con la volontà di lasciare il Napoli. Non è chiaro se questa sia la reale volontà dell’attaccante georgiano che forse potrà fare chiarezza una volta terminato l’Europeo con la Georgia.

Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sul caso relativo all’attaccante georgiano:

«Vi assicuro che il Napoli ha intenzione di rinnovargli il contratto, non ha la minima intenzione di venderlo e che ha già detto di no a un’offerta non ufficiale ma preannunciata del PSG da 100 milioni di euro. Anche perché Conte quando è arrivato ha detto voglio allenare Kvaratskhelia e Di Lorenzo più tutti gli altri, non c’è una possibilità che Kvara possa lasciare. Poi sicuramente bisognerà risolvere la questione ma il Napoli è fortemente convinto che rimarrà. C’è tra l’altro grandissima sintonia tra De Laurentiis, Manna, Conte e tutti i membri del nuovo Napoli per far rispettare quelli che sono i contratti con una liena comune. Si andrà avanti col rinnovo già proposto dal club»

Bergomi interviene sull’atteggiamento di Kvara: «Il contratto andava ridiscusso già l’anno scorso, perché per quello che ha fatto i contratti si possono rivedere. Quindi lui era già deluso da questo, poi il ragazzo deve capire se la motivazione è il desiderio di giocare in Champions, il Napoli sicuramente ci torna e dopo una stagione in cui non hai fatto bene, devi stare lì e aspettare».

Stefano De Grandis: «Quando il calciatore va male però non si ridiscute mai al ribasso un contratto».

Billy Costacurta conclude: «È vero che è andato male, però il suo valore è aumentata, decuplicato quasi. Di conseguenza una discussione sul suo ingaggio ci poteva essere».

