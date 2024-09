Il nuovo Napoli si prepara anche a dubbi e incertezze sul rapporto tra Conte e De Laurentiis (Sportmediaset)

Entrambi hanno un carattere difficile. Potrebbero esserci già le prime scintille tra i due a proposito del mercato.

Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli, ora è ufficiale. Stamani la firma sul contratto a Roma. Nelle prossime settimane avrà il compito di risollevare la squadra e, soprattutto, avere a che fare con il presidente Aurelio De Laurentiis

Conte lavorerà con la presenza ingombrante di De Laurentiis sullo sfondo

Sportmediaset scrive a proposito:

Antonio Conte ha scelto di ripartire da Napoli. Una decisione rischiosa e zeppa di insidie, come spesso gli è capitato in carriera, ma anche ambiziosa e affascinante. Ora dovrà subito mettersi al lavoro per ridare fiducia all’ambiente e rivoluzionare una squadra reduce da un’annata disastrosa. Tutto con la solita ingombrante ombra di De Laurentiis sullo sfondo e tanti dubbi e incertezze sul rapporto che nascerà col presidente e le relative dinamiche. Visto il “caratterino” di Conte a Napoli non c’è da aspettarsi molta “comprensione” per eventuali intromissioni o uscite considerate inopportune del presidente.

E per quanto riguarda il mercato:

Con Osimhen, Di Lorenzo e Kvara in bilico, del resto, non sarà facile trovare sostituti di livello e accontentare facilmente Antonio sul mercato. Si teme subito un clima caldissimo e che potrebbe accendere le prime scintille tra l’ex ct azzurro e De Laurentiis. Ma che d’altro canto potrebbe anche dover fare i conti con la necessità di entrambi di rilanciarsi. Da una parte il presidente azzurro dovrà farsi perdonare dai tifosi un’annata da dimenticare dopo lo storico scudetto. Dall’altra invece Conte dovrà dimostrare di essere ancora al top cercando di risollevare le sorti di una squadra un po’ allo sbando. Necessità che potrebbero incontrarsi e dar vita a un feeling inatteso.

ilnapolista © riproduzione riservata