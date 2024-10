La nota del club: “A Demme, Dendoncker, Gollini, Idasiak, Traorè e Zielinski va il nostro più sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità”

Il Napoli saluta i calciatori con il contratto scaduto: tra di loro Zielinski, Gollini, Traorè

Il Napoli ha comunicato con una nota ufficiale i giocatori che, giunti alla scadenza del loro contratto, lasceranno il club. Tra questi ci sono Zielinski, Gollini, Traorè e il misterioso Dendoncker che non ha quasi mai giocato.

Napoli, i saluti ai calciatori con il contratto terminato

La nota del club:

La Ssc Napoli saluta i calciatori giunti al termine del loro contratto con il Club.

A Diego Demme, Leander Dendoncker, Pierluigi Gollini, Hubert Idasiak, Hamed Traorè e Piotr Zielinski va il nostro più sincero ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il loro periodo trascorso a Napoli e i migliori auguri per il loro futuro personale e professionale.

Kvaratskhelia, incontro positivo ma non risolutivo (Sky Sport)

Dice Marchetti a Sky Sport.

«Kvara non è che avrebbe firmato il contratto. Forse la qualificazione lo ha messo di buonumore. Ovviamente la dimostrazione di affetto e di stima da parte di Conte non può non averlo colpito.

La delegazione era composta da De Laurentiis, l’ad Chiavelli e il ds Manna. Viaggio positivo ma non risolutivo, si andrà verso quello che ha detto ieri de Laurentiis in conferenza. Il contratto verrà rinnovato. Con qualche mese di ritardo, ritardo che ha portato a insoddisfazione e che ha consentito l’intromissione del Psg.

Conte ha detto: Kvara rimane del resto non mi interessa. La soluzione poi si troverà, le possibilità sono tante, anche eventualmente con una clausola, Quando c’è la volontà, un incontro si trova».

